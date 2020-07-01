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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 216 человек с коронавирусом
За сутки в России умерли 216 человек с коронавирусом, за все время - 9 536, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 216 человек с коронавирусом

10:34 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 216 человек с коронавирусом, за все время - 9 536, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 216 летальных случаев... За весь период по России умерло 9 536 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 46 человек умерли в Санкт-Петербурге, 35 - в Москве, 24 - в Подмосковье.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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