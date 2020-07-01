В Москве выявили 611 новых случаев COVID-19

"Распределение по субъектам: Москва - 611, Московская область - 306, Санкт-Петербург - 262", - говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Крыму - шесть, Ненецком автономном округе - три, Еврейской автономной области - два.