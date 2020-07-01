https://ria.ru/20200701/1573726032.html
В Москве выявили 611 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 611, Подмосковье - 306, Санкт-Петербурге - 262, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:34
2020-07-01T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
республика крым
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ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
республика крым
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572252016_0:92:3315:1957_1400x0_80_0_0_a2d03aa5e39c557272ee683573594259.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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