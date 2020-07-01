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Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили 611 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 611, Подмосковье - 306, Санкт-Петербурге - 262, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве выявили 611 новых случаев COVID-19

10:34 01.07.2020
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© РИА Новости / Татьяна МакееваМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 611, Подмосковье - 306, Санкт-Петербурге - 262, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 611, Московская область - 306, Санкт-Петербург - 262", - говорится в сообщении.
Также за сутки 261 новый случай зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, 256 - в Свердловской области, 248 - в Иркутской области.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Крыму - шесть, Ненецком автономном округе - три, Еврейской автономной области - два.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ненецкий автономный округХанты-Мансийский автономный округМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьРеспублика КрымСанкт-ПетербургОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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