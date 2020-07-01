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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573725845.html
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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https://ria.ru/20200701/1573683223.html
Главное провести голосование (которое формально не нужно- чистая показуха и пиар), а потом пойдут цены вверх, снова можно вводить карантин, что бы были оправдания промахам нашей промышленной "политики". Надо уметь расставить приоритеты и вложить в умы людей., что и делается с успехом.
40
Данные показатели говорят лишь о том, что уменьшилось число тестов среди контактных, таким образом идут многочисленные упущенные заболевшие. То есть вроде статистика по выявленным улучшается, но смертность держится на одном уровне и, как уже становится очевидно, пойдёт вверх, так как вирус не лечат, люди ходят с лёгкими симптомами под анальгинами\аспиринами\парацетамолами пока не свалятся. Раньше падали за 4 недели, вот и сейчас пошли через 4 недели. В Москве 26 мая открыли в реальности рабочие места и примерно через 28 дней пошла эта новая смертность - это уже новые больные, которые заболели из этих неверящих в корону и ходящих без масок по магазинам и метро. Через пару недель пойдут их сожители (так как сегодня шестой день то от 14 днйе осталось 8 - где-то 10 июля значит).
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РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 01.07.2020 (обновлено: 12:27 01.07.2020)
26895
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом у 2091 человека (31,9 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.
Число выявленных инфицированных шестой день подряд составляет меньше семи тысяч, темпы роста заболеваемости в стране снизились до одного процента.
Новые случаи зафиксировали в 83 регионах, больше всего их в Москве — 611. Тем не менее в столице это наименьший показатель с 7 апреля, а темпы роста за сутки составили 0,3 процента.
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Еще 306 новых случаев выявили в Московской области, 262 — в Санкт-Петербурге, 261 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 256 — в Свердловской, 248 — в Иркутской области.
Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области — два, в Ненецком автономном округе их три, а в Крыму — шесть.
Накануне суточный прирост составил 6693 случая, скончались 154 человека. В целом число инфицированных с начала эпидемии достигло 654 405. Умерли за все время 9536 пациентов, вылечились — 422 931.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 10,1 миллиона заразившихся, жертвами инфекции стали более 500 тысяч человек. В десятку наиболее подверженных COVID-19 стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Главное провести голосование (которое формально не нужно- чистая показуха и пиар), а потом пойдут цены вверх, снова можно вводить карантин, что бы были оправдания промахам нашей промышленной "политики". Надо уметь расставить приоритеты и вложить в умы людей., что и делается с успехом.
1 июля, 10:57
barabashkg
13101223
Данные показатели говорят лишь о том, что уменьшилось число тестов среди контактных, таким образом идут многочисленные упущенные заболевшие. То есть вроде статистика по выявленным улучшается, но смертность держится на одном уровне и, как уже становится очевидно, пойдёт вверх, так как вирус не лечат, люди ходят с лёгкими симптомами под анальгинами\аспиринами\парацетамолами пока не свалятся. Раньше падали за 4 недели, вот и сейчас пошли через 4 недели. В Москве 26 мая открыли в реальности рабочие места и примерно через 28 дней пошла эта новая смертность - это уже новые больные, которые заболели из этих неверящих в корону и ходящих без масок по магазинам и метро. Через пару недель пойдут их сожители (так как сегодня шестой день то от 14 днйе осталось 8 - где-то 10 июля значит).
1 июля, 10:50
АДАнтон Дарлок
13300120
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