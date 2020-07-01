Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом , умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

При этом у 2091 человека (31,9 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.

Число выявленных инфицированных шестой день подряд составляет меньше семи тысяч, темпы роста заболеваемости в стране снизились до одного процента.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах, больше всего их в Москве — 611. Тем не менее в столице это наименьший показатель с 7 апреля, а темпы роста за сутки составили 0,3 процента.

Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области — два, в Ненецком автономном округе их три, а в Крыму — шесть.

Накануне суточный прирост составил 6693 случая, скончались 154 человека. В целом число инфицированных с начала эпидемии достигло 654 405. Умерли за все время 9536 пациентов, вылечились — 422 931.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается 10,1 миллиона заразившихся, жертвами инфекции стали более 500 тысяч человек. В десятку наиболее подверженных COVID-19 стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.