Вице-премьер Казахстана Тугжанов вылечился от COVID-19

НУР-СУЛТАН, 1 июл - РИА Новости. Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса и приступил к работе, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.
Тугжанов 18 июня сообщил на своей странице в Facebook, что у него выявили коронавирусную инфекцию, болезнь протекала бессимптомно.
"У Ералы Лукпановича тест через десять дней лечения дал отрицательный результат. Он приступил к работе", - сообщили в пресс-службе.
В Казахстане подтверждены более 41 тысячи случаев коронавируса, более 13,5 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев. В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, где раскритиковал работу ряда чиновников, в том числе он объявил выговор Тугжанову, который возглавляет межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
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