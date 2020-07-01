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Вице-премьер Казахстана Тугжанов вылечился от COVID-19
Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса и приступил к работе, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:17
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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казахстан, в мире

Вице-премьер Казахстана Тугжанов вылечился от COVID-19

10:17 01.07.2020
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© Фото : Пресс-служба Премьер-министра Республики КазахстанЗаместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов
Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов
© Фото : Пресс-служба Премьер-министра Республики Казахстан
Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 июл - РИА Новости. Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса и приступил к работе, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.
Тугжанов 18 июня сообщил на своей странице в Facebook, что у него выявили коронавирусную инфекцию, болезнь протекала бессимптомно.
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"У Ералы Лукпановича тест через десять дней лечения дал отрицательный результат. Он приступил к работе", - сообщили в пресс-службе.
В Казахстане подтверждены более 41 тысячи случаев коронавируса, более 13,5 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев. В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, где раскритиковал работу ряда чиновников, в том числе он объявил выговор Тугжанову, который возглавляет межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКазахстанВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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