В КБР возобновят работу летние кафе, ярмарки, МФЦ и зоопарки

НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Глава Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о начале очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, в республике со среды смогут возобновить работу летние кафе, ярмарки и МФЦ, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Ранее сообщалось, что глава КБР разрешил с 16 мая работу парикмахерских, прогулки и занятия спортом, с 24 июня возобновили работу музеи и библиотеки, были сняты ограничения на посещение парков, скверов и кладбищ, проезд транзитного транспорта.

"Коков подписал указ, согласно которому с 1 июля в республике возобновляется работа зоопарков и МФЦ в обычном режиме. Разрешается работа сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, но только при наличии у них отдельного уличного входа", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 400 до 800 квадратных метров увеличивается площадь торговых залов непродовольственных магазинов, которые могут функционировать, а также уточняется возможность осуществления уличной и ярмарочной торговли.

"При этом по-прежнему требуется наличие уличного входа в торговый зал, сохраняется ограничение числа лиц, одновременно находящихся в торговом зале - из расчета не менее 4 квадратных метров на человека", - отмечает пресс-служба.

Коков на заседании регионального оперативного штаба заявил, что управление Роспотребнадзора и минздрав КБР провели масштабную работу. "Недопущение взрывного роста зараженных, снижение больных на койке – все это говорит о слаженной работе всех профильных ведомств и организаций, которая позволила без потрясений подойти к сегодняшней дате. Уверен, дальнейшая совместная работа принесет свои плоды, и мы в скором времени сможем перейти к другим этапам снятия ограничительных мер", - заметил глава республики.

Подчеркивается, что правительство КБР прорабатывает возможность снятия в ближайшее время ограничений в работе гостиниц, расположенных в курортных районах республики.

В КБР выявлено 5010 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 3386 человек, скончались 53 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.