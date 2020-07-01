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В КБР возобновят работу летние кафе, ярмарки, МФЦ и зоопарки
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о начале очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, в республике со среды смогут... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В КБР возобновят работу летние кафе, ярмарки, МФЦ и зоопарки

10:02 01.07.2020 (обновлено: 10:20 01.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о начале очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, в республике со среды смогут возобновить работу летние кафе, ярмарки и МФЦ, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Ранее сообщалось, что глава КБР разрешил с 16 мая работу парикмахерских, прогулки и занятия спортом, с 24 июня возобновили работу музеи и библиотеки, были сняты ограничения на посещение парков, скверов и кладбищ, проезд транзитного транспорта.
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"Коков подписал указ, согласно которому с 1 июля в республике возобновляется работа зоопарков и МФЦ в обычном режиме. Разрешается работа сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, но только при наличии у них отдельного уличного входа", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 400 до 800 квадратных метров увеличивается площадь торговых залов непродовольственных магазинов, которые могут функционировать, а также уточняется возможность осуществления уличной и ярмарочной торговли.
"При этом по-прежнему требуется наличие уличного входа в торговый зал, сохраняется ограничение числа лиц, одновременно находящихся в торговом зале - из расчета не менее 4 квадратных метров на человека", - отмечает пресс-служба.
Коков на заседании регионального оперативного штаба заявил, что управление Роспотребнадзора и минздрав КБР провели масштабную работу. "Недопущение взрывного роста зараженных, снижение больных на койке – все это говорит о слаженной работе всех профильных ведомств и организаций, которая позволила без потрясений подойти к сегодняшней дате. Уверен, дальнейшая совместная работа принесет свои плоды, и мы в скором времени сможем перейти к другим этапам снятия ограничительных мер", - заметил глава республики.
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Подчеркивается, что правительство КБР прорабатывает возможность снятия в ближайшее время ограничений в работе гостиниц, расположенных в курортных районах республики.
В КБР выявлено 5010 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 3386 человек, скончались 53 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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