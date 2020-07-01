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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Нур-Султане около ста человек проголосовали по поправкам
Около 100 человек уже проголосовали по поправкам в Конституцию РФ в столице Казахстана, процедура голосования организована при повышенных... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:47
голосование по поправкам в конституцию
нур-султан
конституция рф
казахстан
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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нур-султан, конституция рф, казахстан, в мире

В Нур-Султане около ста человек проголосовали по поправкам

09:47 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМолодой человек голосует по вопросу изменений в Конституцию России
Молодой человек голосует по вопросу изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Молодой человек голосует по вопросу изменений в Конституцию России. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 июл - РИА Новости. Около 100 человек уже проголосовали по поправкам в Конституцию РФ в столице Казахстана, процедура голосования организована при повышенных санитарно-эпидемиологических требованиях, рассказал в среду РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии №8125 в Нур-Султане Дмитрий Пантелин.
Голосование проходит в столице Казахстана на базе участковой избирательной комиссии №8125, которая расположена в здании Российского центра науки и культуры, оно началось в 08.00 (05.00 мск) и завершится в 20.00 (17.00 мск).
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"Голосование организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм с целью снижения рисков заболеваемости среди наших сотрудников и граждан, которые приходят голосовать. Голосование проходит в нормальном режиме, люди идут, проявляют свою гражданскую сознательность, голосуют, на данный момент проголосовало около 100 человек", - сказал Пантелин РИА Новости, отметив, что прогнозировать явку в условиях пандемии коронавируса сложно.
"Для граждан, которые приходят, мы выдаем запаянные пакетики, в которых содержится одноразовая маска, перчатки и ручка. Разумеется, они проходят термометрию, но хотел бы отметить, что даже если люди термометрию не пройдут, то в любом случае они имеют право проголосовать, это предусмотрено. Мы не отправим их восвояси, здесь же к ним выйдет человек и уже в отдельном помещении будет с ними работать", - рассказал Пантелин.
Он также отметил максимальное содействие со стороны казахстанских органов власти, которые оказывают помощь в организации голосования.
Конституция Российской Федерации
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюНур-СултанКонституция РФКазахстанВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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