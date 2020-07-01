В Нур-Султане около ста человек проголосовали по поправкам

"Голосование организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм с целью снижения рисков заболеваемости среди наших сотрудников и граждан, которые приходят голосовать. Голосование проходит в нормальном режиме, люди идут, проявляют свою гражданскую сознательность, голосуют, на данный момент проголосовало около 100 человек", - сказал Пантелин РИА Новости, отметив, что прогнозировать явку в условиях пандемии коронавируса сложно.

"Для граждан, которые приходят, мы выдаем запаянные пакетики, в которых содержится одноразовая маска, перчатки и ручка. Разумеется, они проходят термометрию, но хотел бы отметить, что даже если люди термометрию не пройдут, то в любом случае они имеют право проголосовать, это предусмотрено. Мы не отправим их восвояси, здесь же к ним выйдет человек и уже в отдельном помещении будет с ними работать", - рассказал Пантелин.