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Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС
Успехом начавшегося председательства Германии в Совете ЕС будет уже само сохранение Евросоюза как экономического блока, все усилия будут брошены на борьбу с... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:10
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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европарламент, евросоюз, александр рар, германия, европа, в мире

Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС

09:10 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Успехом начавшегося председательства Германии в Совете ЕС будет уже само сохранение Евросоюза как экономического блока, все усилия будут брошены на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса, остальные вопросы отойдут на второй план, считает немецкий политолог Александр Рар.
Германия со среды начинает полугодовое председательство в Совете ЕС. Механизм председательства позволяет стране-члену ЕС на полгода взять на себя роль лидера союза в решении актуальных вопросов повестки дня. Программа председательства Германии концентрируется на проблеме борьбы с пандемией коронавируса и его последствиями с акцентом на то, что ответ ЕС, прежде всего в сфере экономического восстановления, должен быть стратегическим и ориентированным в будущее, в частности, учитывать цели по защите климата и адаптации экономики под зеленые технологии и дальнейшую цифровизацию экономики с прицелом на "цифровой суверенитет".
"В этом всем, есть и большие плюсы, и минусы. В ближайшие полгода, когда любой ценой Евросоюз должен не только постараться выйти из пандемии, но консолидироваться опять, спасти вообще проект Европейского союза и спасти отдельные страны-члены, которые стали полубанкротами, - имею в виду Италию, например, - хорошо, что в это очень сложное и судьбоносное время такое сильное государство в Европе как Германия принимает на себя некое лидерство", - заявил РИА Новости  Рар.
Он обратил внимание, что во главе Еврокомиссии - второй из трех ключевых институтов ЕС наряду с Советом ЕС и Европарламентом - стоит тоже женщина-политик, немка Урсула фон Дер Ляйен, которая работала в правительстве канцлера Ангелы Меркель на разных позициях и состоит в одной с ней партии Христианско-демократический союз. "Здесь будет продавливаться и проявляться немецкое видение, немецкая стратегия и видение спасения Европы", - пояснил эксперт.
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По его словам, Германия обстоятельно подготовилась к председательству, отметив те планы, которые и ранее озвучивал Берлин - развитие отношений с Китаем, кооперация в некоторых областях с Россией. Но, несмотря на все это, главным приоритетом, убежден эксперт, будет борьба с пандемией и ее последствиями.
"Все будет брошено на тушение пожара, потому что первая стадия коронавируса прошла, все немножко вздохнули, многим кажется, что коронавирус прошел и жизнь стала, какой она была. Но политические потрясения - целые институты разрушены, разрушены отношения с Америкой - и экономические последствия коронавируса еще не определены, никто не знает, только подозревает, насколько они катастрофические. Разрушены целые отрасли, их нужно будет восстанавливать. Тут, мне кажется, во время немецкого председательства, несмотря на то, что (Германия) обещала заниматься Китаем, Россией, Африкой, решать проблему миграции, урегулировать ситуацию с Турцией, начать решать ливийский военный вопрос, сирийский конфликт - это все будет, но на это времени и сил не хватит. Это и есть подводные камни, поскольку все будет брошено на вторую фазу борьбы с коронавирусом - восстановление экономики, она должна заработать. Деньги на то, чтобы латать дыры, чем занималась Германия и многие европейские государства, заканчиваются, такого потенциала в Европе уже нет, печатать деньги - это только дальнейшее ослабление европейской экономики. Нужны жесткие действия, план и солидарность среди всех европейских стран, чтобы остановить фактически экономическую катастрофу", - добавил он.
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Рар подчеркнул, что Германия это понимает, поскольку в начале пандемии Меркель не проявляла готовности к широкомасштабным действиям на европейском уровне. "Потом ее (президент Франции Эммануэль) Макрон и другие убедили в том, что риск полного крушения Еврозоны, европейской экономики и потом всего фундамента, на котором построена Европа, что он реален, что это не просто философские домыслы и фантазии, а может действительно произойти", - продолжил он.
Это, по его словам, сподвигло Меркель поступиться принципом не тратить деньги налогоплательщиков на поддержку стран юга Европы, чтобы спасть союз. "Конечно, Меркель будет делать все, чтобы провозглашать свою политику спасения и консолидации Европы. Конечно, руководящие элиты Европы хотят спасти, насколько это возможно, проект "Объединенных штатов Европы", потому что этот проект становится все более и более нереальным. Я считаю, что уже будет успехом немецкого председательства, если в конце года Европейский союз как экономический блок, как экономическая организация выстоит и не сойдет со сцены, а даже и может укрепиться. Тогда это будет большой успех немецкого председательства в ЕС", - заключил Рар.
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