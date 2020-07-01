Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС

"В этом всем, есть и большие плюсы, и минусы. В ближайшие полгода, когда любой ценой Евросоюз должен не только постараться выйти из пандемии, но консолидироваться опять, спасти вообще проект Европейского союза и спасти отдельные страны-члены, которые стали полубанкротами, - имею в виду Италию, например, - хорошо, что в это очень сложное и судьбоносное время такое сильное государство в Европе как Германия принимает на себя некое лидерство", - заявил РИА Новости Рар.

Это, по его словам, сподвигло Меркель поступиться принципом не тратить деньги налогоплательщиков на поддержку стран юга Европы, чтобы спасть союз. "Конечно, Меркель будет делать все, чтобы провозглашать свою политику спасения и консолидации Европы. Конечно, руководящие элиты Европы хотят спасти, насколько это возможно, проект "Объединенных штатов Европы", потому что этот проект становится все более и более нереальным. Я считаю, что уже будет успехом немецкого председательства, если в конце года Европейский союз как экономический блок, как экономическая организация выстоит и не сойдет со сцены, а даже и может укрепиться. Тогда это будет большой успех немецкого председательства в ЕС", - заключил Рар.