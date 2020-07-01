В Японии арестовали мужчину, пытавшегося пробраться к кортежу премьера

В начале июня 63-летний мужчина перескочил через заграждения на перекрестке около канцелярии премьер-министра, сбил с ног пытавшегося остановить его сотрудника внешней охраны. По его собственному признанию, он "хотел остановить кортеж и лично потребовать от премьер-министра, чтобы он ушел в отставку, и так выразить свой протест".

Как удалось узнать правоохранительным органам, в день происшествия с утра он, вооружившись самодельным плакатом и гитарой, выражал свой протест перед канцелярией премьер-министра, требуя его отставки. Кроме того, стало известно, что он уже пытался совершить нечто подобное и в феврале, но был остановлен полицией.