https://ria.ru/20200701/1573722317.html
В Японии арестовали мужчину, пытавшегося пробраться к кортежу премьера
Мужчина, пытавшийся приблизиться к кортежу премьер-министра Японии Синдзо Абэ и сбивший с ног охрану, арестован с формулировкой "по подозрению в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:05
2020-07-01T09:05
синдзо абэ
япония
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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синдзо абэ, япония, в мире
ТОКИО, 1 июл - РИА Новости.
Мужчина, пытавшийся приблизиться к кортежу премьер-министра Японии Синдзо Абэ
и сбивший с ног охрану, арестован с формулировкой "по подозрению в воспрепятствовании профессиональной деятельности", сообщило агентство Киодо.
В начале июня 63-летний мужчина перескочил через заграждения на перекрестке около канцелярии премьер-министра, сбил с ног пытавшегося остановить его сотрудника внешней охраны. По его собственному признанию, он "хотел остановить кортеж и лично потребовать от премьер-министра, чтобы он ушел в отставку, и так выразить свой протест".
Как удалось узнать правоохранительным органам, в день происшествия с утра он, вооружившись самодельным плакатом и гитарой, выражал свой протест перед канцелярией премьер-министра, требуя его отставки. Кроме того, стало известно, что он уже пытался совершить нечто подобное и в феврале, но был остановлен полицией.