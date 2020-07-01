Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573721789.html
В Минздраве Казахстана оценили ситуацию с коронавирусом в стране
Ситуация с коронавирусом в Казахстане остается достаточно напряженной, заявила в среду заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1b7dae70d32ff8170cee009731411fd0.jpg
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1b7dae70d32ff8170cee009731411fd0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_c7fbd56959049e0115dce5251a70bdd8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_541:0:2589:2048_1400x0_80_0_0_0b2cd9657f2bd64c3b9935ec1930db08.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Минздраве Казахстана оценили ситуацию с коронавирусом в стране

08:44 01.07.2020
1391
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Казахстане остается достаточно напряженной, заявила в среду заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова.
"К сожалению, на сегодняшний день эпидситуация по коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной, у нас продолжают регистрироваться случаи заболевания и случаи бессимптомного носительства коронавирусной инфекции. Отмечаются проблемы, связанные с лекарственным обеспечением, в том числе с исчезновением некоторых препаратов из розничной сети", - сказала Бюрабекова на брифинге.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
По ее словам, в Казахстане всего зарегистрировано 41 065 бессимптомных и симптомных случаев коронавируса, выписаны 13 558 пациентов, продолжают лечение 27 319 больных, в том числе 249 детей. Получают лечение в стационаре 11 242 пациента и на амбулаторном наблюдении находится 16 077 пациентов. В стране зарегистрировано 188 летальных случаев от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
000202
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
Рекомендуем
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике "трех Т"
Бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро
Экс-главу МВД Боливии перевели из тюрьмы под домашний арест
Брошюра с текстом Конституции РФ
На Украине открылись все участки для голосования по Конституции РФ
Посетители Токийского диснейленда
Токийский Диснейленд возобновил работу после карантина
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
В Гонконге арестовали первого нарушителя закона о нацбезопасности
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
Китай предложил США "попробовать" и ввести санкции против Гонконга
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам в Конституцию
Избирательный участок
В Забайкалье более половины избирателей проголосовали по поправкам
Вид на Сидней, Австралия
Австралия увеличит оборонный бюджет на 48 миллиардов долларов
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Блокпост в Казахстане
В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Лента новостейМолния