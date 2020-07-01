В Минздраве Казахстана оценили ситуацию с коронавирусом в стране

"К сожалению, на сегодняшний день эпидситуация по коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной, у нас продолжают регистрироваться случаи заболевания и случаи бессимптомного носительства коронавирусной инфекции. Отмечаются проблемы, связанные с лекарственным обеспечением, в том числе с исчезновением некоторых препаратов из розничной сети", - сказала Бюрабекова на брифинге.