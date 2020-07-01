В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 8,6 тысячи

ТАШКЕНТ, 1 июл - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 329 человек и достигло 8,627 тысячи, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев составляло 8298, 24 пациента скончались, 5496 выздоровели.

"По состоянию на 1 июля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8627", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 329 новых случаев – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен утром 29 июня - 306 человек.

В понедельник также было зафиксировано два случая смерти пациента с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 26 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5682. В понедельник из больниц были выписаны 186 человек, в понедельник – 167, в воскресенье – 89. Сейчас на лечении находятся 2919 пациентов с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, шесть - в критическом.

Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 07.00 (с 21.00 до 05.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.