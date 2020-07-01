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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Таджикистане началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
В столице Таджикистана в здании посольства России в 8.00 местного времени (6.00 мск) открылся участок для голосования по изменениям в конституцию РФ, передает... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:14
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
таджикистан
в мире
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россия, конституция рф, таджикистан, в мире

В Таджикистане началось голосование по поправкам в Конституцию РФ

08:14 01.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. В столице Таджикистана в здании посольства России в 8.00 местного времени (6.00 мск) открылся участок для голосования по изменениям в конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Уже к 7.30 около посольства собралось более 40 граждан РФ, желающих проголосовать, среди которых служащие, студенты, бизнесмены и пенсионеры. Очередь идет организованно, без инцидентов.
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"Рассчитываем, что на наш участок придет не менее нескольких сотен российских граждан", - сказал председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ Шамиль Шамсуддинов. По его словам, есть определенные ограничения, связанные с дистанцией, необходимой защитой от коронавируса. "За один раз в комнату для голосования могут зайти только три человека, это накладывает свой отпечаток на процесс голосования..." - сказал он.
При входе в посольство все голосующие проходят дистанционный термоконтроль, проверяется наличие масок и перчаток, у кого их нет, выдает комиссия. "Первые предварительные итоги голосования мы подведем в 14 часов местного времени (12.00 мск)", - сказал председатель комиссии. По его словам, избирательный участок 8278 работает напрямую с Центризбиркомом через Комиссию МИД РФ по организации общероссийского голосования.
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
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Первым проголосовал житель города Бохтара, что в 100 километрах южнее Душанбе, пенсионер Тагоймурод Махмадмуродов. "Для меня Россия - великая страна, наш самый лучший друг, и поправки в конституцию пойдут на пользу всем россиянам", - сказал он РИА Новости.
"Это уникальные событие, на которое стоит прийти и выразить свою позицию. Россия идет по правильному пути", - сказал РИА Новости преподаватель средней школы из Душанбе Михаил Понявин. Досрочно проголосовали 3580 избирателей, среди которых военнослужащие 201-й военной базы, дипломаты и их семьи и сотрудники российских загранучреждений в Таджикистане.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФТаджикистанВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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