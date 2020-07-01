В Таджикистане началось голосование по поправкам в Конституцию РФ

ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. В столице Таджикистана в здании посольства России в 8.00 местного времени (6.00 мск) открылся участок для голосования по изменениям в конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Уже к 7.30 около посольства собралось более 40 граждан РФ, желающих проголосовать, среди которых служащие, студенты, бизнесмены и пенсионеры. Очередь идет организованно, без инцидентов.

"Рассчитываем, что на наш участок придет не менее нескольких сотен российских граждан", - сказал председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ Шамиль Шамсуддинов. По его словам, есть определенные ограничения, связанные с дистанцией, необходимой защитой от коронавируса. "За один раз в комнату для голосования могут зайти только три человека, это накладывает свой отпечаток на процесс голосования..." - сказал он.

При входе в посольство все голосующие проходят дистанционный термоконтроль, проверяется наличие масок и перчаток, у кого их нет, выдает комиссия. "Первые предварительные итоги голосования мы подведем в 14 часов местного времени (12.00 мск)", - сказал председатель комиссии. По его словам, избирательный участок 8278 работает напрямую с Центризбиркомом через Комиссию МИД РФ по организации общероссийского голосования.

Первым проголосовал житель города Бохтара, что в 100 километрах южнее Душанбе, пенсионер Тагоймурод Махмадмуродов. "Для меня Россия - великая страна, наш самый лучший друг, и поправки в конституцию пойдут на пользу всем россиянам", - сказал он РИА Новости.