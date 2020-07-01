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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Почти половина жителей Приамурья проголосовали по поправкам в Конституцию
Почти половина избирателей Амурской области к 12.00 (06.00 мск) среды проголосовали по поправкам в Конституцию России, явка с учетом предыдущих дней голосования РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:13
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
амурская область
благовещенск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, амурская область, благовещенск, общество

Почти половина жителей Приамурья проголосовали по поправкам в Конституцию

08:13 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Почти половина избирателей Амурской области к 12.00 (06.00 мск) среды проголосовали по поправкам в Конституцию России, явка с учетом предыдущих дней голосования составила 49,7%, сообщила РИА Новости заместитель председателя избирательной комиссии региона Татьяна Ныркова.
"Явка составила 49,7%. Это на 12 дня (06.00 мск) вместе с предыдущими днями голосования. Активнее всего идут на участки жители Свободненского района Приамурья, здесь явка 70,43%, Шимановского и Тындинского (68,60% и 68,61%), меньше всего явка в Благовещенском районе - 35,93%", - сказала Ныркова РИА Новости.
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
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Все 760 избирательных участка, в том числе 22 временных в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках открылись в Приамурье, большинство в 8 утра (02.00 мск), три - в 6 утра (00.00 мск) - для тех, чей рабочий день начинается раньше, например, для сотрудников золотодобывающих рудников.
Всего в регионе более 615 тысяч избирателей.
Явка на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 2016 году на 06.00 мск в Приамурье составляла 19,5%, на президентских выборах в 2018 году за четыре часа работы участков в регионе проголосовали 29,53%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинАмурская областьБлаговещенскОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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