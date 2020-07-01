Почти половина жителей Приамурья проголосовали по поправкам в Конституцию

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке . Архивное фото

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Почти половина избирателей Амурской области к 12.00 (06.00 мск) среды проголосовали по поправкам в Конституцию России, явка с учетом предыдущих дней голосования составила 49,7%, сообщила РИА Новости заместитель председателя избирательной комиссии региона Татьяна Ныркова.

"Явка составила 49,7%. Это на 12 дня (06.00 мск) вместе с предыдущими днями голосования. Активнее всего идут на участки жители Свободненского района Приамурья, здесь явка 70,43%, Шимановского и Тындинского (68,60% и 68,61%), меньше всего явка в Благовещенском районе - 35,93%", - сказала Ныркова РИА Новости.

Все 760 избирательных участка, в том числе 22 временных в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках открылись в Приамурье, большинство в 8 утра (02.00 мск), три - в 6 утра (00.00 мск) - для тех, чей рабочий день начинается раньше, например, для сотрудников золотодобывающих рудников.

Всего в регионе более 615 тысяч избирателей.

Явка на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 2016 году на 06.00 мск в Приамурье составляла 19,5%, на президентских выборах в 2018 году за четыре часа работы участков в регионе проголосовали 29,53%.