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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573720549.html
В Баку голосование по Конституции РФ проходит в условиях карантина
Избирательный участок для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в среду в здании консульского отдела посольства в Баку, процесс... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:39
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
баку
азербайджан
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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конституция рф, владимир путин, баку, азербайджан, в мире

В Баку голосование по Конституции РФ проходит в условиях карантина

07:59 01.07.2020 (обновлено: 11:39 01.07.2020)
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ в Баку
Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ в Баку
БАКУ, 30 июн – РИА Новости. Избирательный участок для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в среду в здании консульского отдела посольства в Баку, процесс голосования проходит при серьёзном соблюдении санитарных норм в связи с пандемией коронавируса и карантина, который продлится в республике до 1 августа.
Участок открылся для голосования граждан России, постоянно или временно проживающих на территории Азербайджана, с 08:00 утра по бакинскому времени (07:00 мск). Процесс голосования продлится до 20:00 (19:00 мск).
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В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
У пришедших на голосование измеряется температура, им выдаются маски и резиновые перчатки, одноразовые ручки.
Сотрудники посольства обращаются к избирателям с просьбой придерживаться санитарных норм и ограничений, введенных правительством Азербайджана с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.
Председатель комиссии Сергей Степанов рассказал, что для обеспечения соблюдения правил процесса голосования перед кабинами установлены специальные щиты.
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"Кабинки оборудованы по-особому, с целью исключить контакт с какими-либо поверхностями. В соответствии с санитарными правилами в них нет привычных тканевых занавесок, а для сохранения тайны голосования перед кабинками установлены особые щиты, которые не позволяют видеть голосующего", - рассказал он журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня, смогли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинБакуАзербайджанВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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