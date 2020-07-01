В Баку голосование по Конституции РФ проходит в условиях карантина

БАКУ, 30 июн – РИА Новости. Избирательный участок для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в среду в здании консульского отдела посольства в Баку, процесс голосования проходит при серьёзном соблюдении санитарных норм в связи с пандемией коронавируса и карантина, который продлится в республике до 1 августа.
Участок открылся для голосования граждан России, постоянно или временно проживающих на территории Азербайджана, с 08:00 утра по бакинскому времени (07:00 мск). Процесс голосования продлится до 20:00 (19:00 мск).
У пришедших на голосование измеряется температура, им выдаются маски и резиновые перчатки, одноразовые ручки.
Сотрудники посольства обращаются к избирателям с просьбой придерживаться санитарных норм и ограничений, введенных правительством Азербайджана с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.
Председатель комиссии Сергей Степанов рассказал, что для обеспечения соблюдения правил процесса голосования перед кабинами установлены специальные щиты.
"Кабинки оборудованы по-особому, с целью исключить контакт с какими-либо поверхностями. В соответствии с санитарными правилами в них нет привычных тканевых занавесок, а для сохранения тайны голосования перед кабинками установлены особые щиты, которые не позволяют видеть голосующего", - рассказал он журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня, смогли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.