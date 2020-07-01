В Баку голосование по Конституции РФ проходит в условиях карантина

"Кабинки оборудованы по-особому, с целью исключить контакт с какими-либо поверхностями. В соответствии с санитарными правилами в них нет привычных тканевых занавесок, а для сохранения тайны голосования перед кабинками установлены особые щиты, которые не позволяют видеть голосующего", - рассказал он журналистам.