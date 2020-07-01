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Украинские силовики заявили о 12 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военных пострадали. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:55
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Украинские силовики заявили о 12 обстрелах в Донбассе за сутки

07:55 01.07.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военных пострадали.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "12 раз нарушали режим прекращения огня". "В последние сутки в противостоянии пострадали двое украинских защитников. Их оперативно доставили в военно-медучреждение... Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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