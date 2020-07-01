В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН

ООН, 1 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Основными темами для обсуждения в Основными темами для обсуждения в СБ ООН в июле станут проблемы пандемии коронавируса, миротворчества, вопросы изменения климата, а также безопасности и прав человека, кроме того, со среды председателем Совбеза становится Германия

Ливия, Иран, Ближний Восток. Как сообщили РИА Новости в постпредстве Германии при ООН , в числе приоритетов повестки Совбеза будут текущие конфликты и кризисы, в том числе Сирия

"Будут обсуждаться проблемы пандемии и безопасности, поддержания мира и прав человека, борьбы с сексуальным насилием, проблемы климата и безопасности", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в июле истекает действие резолюции, которая регламентирует поставку гуманитарной помощи в Сирию через границу с Турцией . Предполагается, что до 10 июля механизм должен быть продлен. Ожидается, что эта проблема станет источником споров в Совете безопасности, так как представители Запада выступают за открытие дополнительного пункта пропуска на границе Сирии и Ирака , который ранее был закрыт. Соответствующий проект резолюции подготовили Германия и Бельгия . Сирия и Россия ранее добились закрытия этого пункта, так как, по их мнению, надобность в нем отпала – сирийские власти сами способны доставлять гуманитарную помощь в эту зону по своей территории.

Как заявил РИА Новости старший аналитик центра International Crisis Group Ашиш Прадхан, в четверг ожидается большое заседание СБ ООН, посвященное вопросу влияния пандемии COVID-19 на мир и безопасность.

"Одно из крупных заседаний будет посвящено климату и безопасности", - указал эксперт.

По его словам, ожидается заседание Совбеза по миротворчеству и правам человека.

"Где-то в середине июля ожидается заседание СБ ООН по формуле Арриа по теме ДРК", - добавил он.

Совет безопасности ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных.