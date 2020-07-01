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В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН
Основными темами для обсуждения в СБ ООН в июле станут проблемы пандемии коронавируса, миротворчества, вопросы изменения климата, а также безопасности и прав... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:44
война в сирии
совет безопасности оон
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, совет безопасности оон, тунис (страна), франция, германия, бельгия, оон, в мире

В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН

07:44 01.07.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 1 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Основными темами для обсуждения в СБ ООН в июле станут проблемы пандемии коронавируса, миротворчества, вопросы изменения климата, а также безопасности и прав человека, кроме того, со среды председателем Совбеза становится Германия.
Как сообщили РИА Новости в постпредстве Германии при ООН, в числе приоритетов повестки Совбеза будут текущие конфликты и кризисы, в том числе Сирия, Ливия, Иран, Ближний Восток.
"Будут обсуждаться проблемы пандемии и безопасности, поддержания мира и прав человека, борьбы с сексуальным насилием, проблемы климата и безопасности", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, в июле истекает действие резолюции, которая регламентирует поставку гуманитарной помощи в Сирию через границу с Турцией. Предполагается, что до 10 июля механизм должен быть продлен. Ожидается, что эта проблема станет источником споров в Совете безопасности, так как представители Запада выступают за открытие дополнительного пункта пропуска на границе Сирии и Ирака, который ранее был закрыт. Соответствующий проект резолюции подготовили Германия и Бельгия. Сирия и Россия ранее добились закрытия этого пункта, так как, по их мнению, надобность в нем отпала – сирийские власти сами способны доставлять гуманитарную помощь в эту зону по своей территории.
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Как заявил РИА Новости старший аналитик центра International Crisis Group Ашиш Прадхан, в четверг ожидается большое заседание СБ ООН, посвященное вопросу влияния пандемии COVID-19 на мир и безопасность.
"Одно из крупных заседаний будет посвящено климату и безопасности", - указал эксперт.
По его словам, ожидается заседание Совбеза по миротворчеству и правам человека.
"Где-то в середине июля ожидается заседание СБ ООН по формуле Арриа по теме ДРК", - добавил он.
Совет безопасности ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных.
Постоянные члены: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы. Каждый месяц в Совбезе председательствует следующая по алфавиту страна.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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Война в СирииСовет Безопасности ООНТунис (страна)ФранцияГерманияБельгияООНВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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