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Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами
Музей космонавтики открылся в Москве, за время самоизоляции он пополнился новыми экспонатами, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:51
культура
международная космическая станция (мкс)
российская академия наук
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155264/28/1552642840_0:863:1969:1971_1400x0_80_0_0_bb82530609712c6e80e098beeb6d931e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
международная космическая станция (мкс), российская академия наук, москва

Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами

07:41 01.07.2020 (обновлено: 07:51 01.07.2020)
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CC0 / Музей космонавтики / Музей космонавтики в Москве
Музей космонавтики в Москве
CC0 / Музей космонавтики /
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Музей космонавтики открылся в Москве, за время самоизоляции он пополнился новыми экспонатами, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Московский музей космонавтики вновь открывается для посетителей. Вход в музей будет осуществляться по электронным билетам по сеансам. Для того чтобы подготовиться к походу в музей, рекомендуют заранее купить билет онлайн на сайте Музея космонавтики, прийти в музей за 10 минут до начала сеанса, взять с собой средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию 1,5-2 метра.
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В Мультимедиа Арт Музее в Москве готовят новую выставку к 25-летию музея
Вход в музей происходит через автоматические бесконтактные двери, гостям не придётся трогать ручки и подвергать себя ненужному риску. Проверка билетов также бесконтактная. Кроме того, все сотрудники музея экипированы средствами индивидуальной защиты.
В фойе музея установлены специальные устройства для санитарной обработки рук. В течение всего дня в экспозиции музея будет проходить влажная уборка и дезинфекция. В музее установлены самые современные системы очистки воздуха, благодаря которым посетители надёжно защищены от микробов. Системы оснащены ультрафиолетовыми лампами и убивают 99,9 % всех известных бактерий.
В Музее космонавтики открывается новый раздел экспозиции "Новейшие исследования в космосе". В оффлайн запущена выставка "Космический дизайн", открытие которой онлайн прошло во время самоизоляции.
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Выставка "Космический дизайн" покажет историю зарождения и развития направления "космический дизайн" от идей К.Э. Циолковского до наших дней. Посетители узнают об эстетике космической техники и проектировании интерьеров пилотируемых кораблей, об эргономике и архитектуре внеземных поселений. Увидят первые эскизы бытового отсека космического корабля "Союз" и станции "Мир" космического архитектора Галины Балашовой, которые в этом году поступили в фонды музея. А также рисунки К.Э. Циолковского из его "Альбома космических путешествий" 1933 года (из архива Российской академии наук); фотографии первой мировой выставки межпланетных аппаратов и механизмов, проходившей в Москве в 1927 году; проекты лунных баз 1960-1970-х годов; концепт-проекты инструментов для деятельности космонавтов в условиях невесомости; узнают, чем руководствовались дизайнеры при создании нашивок и эмблем для программ "Союз"–"Аполлон" и "Интеркосмос", экспедиций на станции "Мир" и МКС.
Ближайшие перспективы отечественной космонавтики представлены работами дизайнера Владимира Вячеславовича Пирожкова. Это дизайн экстерьера и интерьера проектируемого космического корабля "Федерация" ("Орёл"), нового полётного унифицированного амортизационного кресла "Чегет" и другие работы.
В летнее время все мероприятия для посетителей будут проходить в онлайн-формате.
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27 июня, 08:00Культура
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КультураМеждународная космическая станция (МКС)Российская академия наукМосква
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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