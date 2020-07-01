Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Музей космонавтики открылся в Музей космонавтики открылся в Москве , за время самоизоляции он пополнился новыми экспонатами, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Московский музей космонавтики вновь открывается для посетителей. Вход в музей будет осуществляться по электронным билетам по сеансам. Для того чтобы подготовиться к походу в музей, рекомендуют заранее купить билет онлайн на сайте Музея космонавтики, прийти в музей за 10 минут до начала сеанса, взять с собой средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию 1,5-2 метра.

Вход в музей происходит через автоматические бесконтактные двери, гостям не придётся трогать ручки и подвергать себя ненужному риску. Проверка билетов также бесконтактная. Кроме того, все сотрудники музея экипированы средствами индивидуальной защиты.

В фойе музея установлены специальные устройства для санитарной обработки рук. В течение всего дня в экспозиции музея будет проходить влажная уборка и дезинфекция. В музее установлены самые современные системы очистки воздуха, благодаря которым посетители надёжно защищены от микробов. Системы оснащены ультрафиолетовыми лампами и убивают 99,9 % всех известных бактерий.

В Музее космонавтики открывается новый раздел экспозиции "Новейшие исследования в космосе". В оффлайн запущена выставка "Космический дизайн", открытие которой онлайн прошло во время самоизоляции.

Выставка "Космический дизайн" покажет историю зарождения и развития направления "космический дизайн" от идей К.Э. Циолковского до наших дней. Посетители узнают об эстетике космической техники и проектировании интерьеров пилотируемых кораблей, об эргономике и архитектуре внеземных поселений. Увидят первые эскизы бытового отсека космического корабля "Союз" и станции "Мир" космического архитектора Галины Балашовой, которые в этом году поступили в фонды музея. А также рисунки К.Э. Циолковского из его "Альбома космических путешествий" 1933 года (из архива Российской академии наук ); фотографии первой мировой выставки межпланетных аппаратов и механизмов, проходившей в Москве в 1927 году; проекты лунных баз 1960-1970-х годов; концепт-проекты инструментов для деятельности космонавтов в условиях невесомости; узнают, чем руководствовались дизайнеры при создании нашивок и эмблем для программ "Союз"–"Аполлон" и "Интеркосмос", экспедиций на станции "Мир" и МКС

Ближайшие перспективы отечественной космонавтики представлены работами дизайнера Владимира Вячеславовича Пирожкова. Это дизайн экстерьера и интерьера проектируемого космического корабля "Федерация" ("Орёл"), нового полётного унифицированного амортизационного кресла "Чегет" и другие работы.