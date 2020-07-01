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Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
Министр образования Бразилии Карлос Декотелли подал в отставку через несколько дней после назначения на фоне скандала с фальсификацией резюме, сообщает... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:05
жаир болсонару
бразилия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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жаир болсонару, бразилия, в мире

Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме

07:03 01.07.2020 (обновлено: 07:05 01.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр образования Бразилии Карлос Декотелли подал в отставку через несколько дней после назначения на фоне скандала с фальсификацией резюме, сообщает телеканал CNN Brasil.
Ранее Декотелли сообщил в своем резюме, что в течение 40 лет преподавал в частном образовательном учреждении "Фонд Жетулиу Варгаса". Тем не менее, университет опроверг данное заявление.
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Как заявил Декотелли в интервью телеканалу, его пребывание на посту министра стало невозможным из-за реакции президента Жаира Болсонару на опровержение университета. Согласно Декотелли, Болсонару заявил, что правительство не сможет в дальнейшем прояснять сомнения, связанные с нестыковками в резюме министра.
Ранее местные СМИ сообщали также о других несовпадениях в резюме Декотелли. В частности, он указал, что окончил аспирантуру в университете города Росарио, Аргентина, а также обучался по программе докторантуры в университете немецкого города Вупперталь . Оба учебных заведения опровергли данную информацию.
Декотелли занял должность министра образования после того, как Абрахам Вайнтрауб покинул данный пост на фоне судебных скандалов.
Япония
31 октября 2019, 04:09
Министр юстиции Японии подал в отставку на фоне скандала вокруг его супруги
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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