Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр образования Бразилии Карлос Декотелли подал в отставку через несколько дней после назначения на фоне скандала с фальсификацией резюме, сообщает телеканал CNN Brasil.
Ранее Декотелли сообщил в своем резюме, что в течение 40 лет преподавал в частном образовательном учреждении "Фонд Жетулиу Варгаса". Тем не менее, университет опроверг данное заявление.
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Как заявил Декотелли в интервью телеканалу, его пребывание на посту министра стало невозможным из-за реакции президента Жаира Болсонару на опровержение университета. Согласно Декотелли, Болсонару заявил, что правительство не сможет в дальнейшем прояснять сомнения, связанные с нестыковками в резюме министра.
Ранее местные СМИ сообщали также о других несовпадениях в резюме Декотелли. В частности, он указал, что окончил аспирантуру в университете города Росарио, Аргентина, а также обучался по программе докторантуры в университете немецкого города Вупперталь . Оба учебных заведения опровергли данную информацию.
Декотелли занял должность министра образования после того, как Абрахам Вайнтрауб покинул данный пост на фоне судебных скандалов.
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