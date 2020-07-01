В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19

СЕУЛ, 1 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 51 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 850, выздоровели 11 613 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC, 36 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 15 завезены из-за границы. 16 случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо , 12 в Кванджу , еще девять - в Сеуле , остальные по всей стране. Пять зараженных выявили на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 76 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 613, что составляет 90,4%. Число жертв достигло 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 1,28 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1598 случаев завезли из-за границы, из них примерно 77% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 729 зараженных.

Как сообщила KCDC, со среды Южная Корея начала осуществлять закупку препарата "Ремдесивир", разрешение на импорт которого было выдано министерством безопасности пищевых продуктов и медикаментов РК 3 июня, а контракты на поставки заключены 29 июня. Больницы будут применять препарат для лечения больных коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, у которых развилась пневмония и недостаток кислорода в крови.

Сообщается, что до 7 июля снабжать больницы препаратом будут безвозмездно, а с 8 июля начнутся переговоры о цене.

Противовирусный препарат "Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая 2020 года в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой COVID-19.