В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Ограничения по въезду и выезду в город Свободный в Ограничения по въезду и выезду в город Свободный в Амурской области , введённое c 29 апреля из-за COVID-19, снято, сообщает правительство региона.

Свободный - третий по численности населения город Амурской области, рядом с ним находится Амурский ГПЗ.

Тында, "С 1 июля снимаются все ограничения по въезду на территорию города Свободный. Также с 1 июля будут сняты ограничения с работы гостиниц в городах Белогорск Шимановск , которые до этого селили только лиц, прибывших в служебные командировки. Смогут селить командированных гостиницы в Благовещенске и Свободном", - говорится в сообщении.

Пропускной режим, введенный из-за коронаврируса в еще одном городе Приамурья - Шимановске - с 18 мая, был снят 5 июня.

Всего в Приамурье, по данным властей, на 30 июня выявлено 1707 случаев COVID-19, 629 человек выздоровели, зарегистрировано девять летальных случаев.