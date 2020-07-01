В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Ограничения по въезду и выезду в город Свободный в Амурской области, введённое c 29 апреля из-за COVID-19, снято, сообщает правительство региона.
Свободный - третий по численности населения город Амурской области, рядом с ним находится Амурский ГПЗ.
"С 1 июля снимаются все ограничения по въезду на территорию города Свободный. Также с 1 июля будут сняты ограничения с работы гостиниц в городах Белогорск, Тында, Шимановск, которые до этого селили только лиц, прибывших в служебные командировки. Смогут селить командированных гостиницы в Благовещенске и Свободном", - говорится в сообщении.
Пропускной режим, введенный из-за коронаврируса в еще одном городе Приамурья - Шимановске - с 18 мая, был снят 5 июня.
Всего в Приамурье, по данным властей, на 30 июня выявлено 1707 случаев COVID-19, 629 человек выздоровели, зарегистрировано девять летальных случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.