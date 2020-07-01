В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%

В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию.

"Явка составила 46,91%. Это на 10 утра (04.00 мск) вместе с предыдущими днями голосования", - сказала Ныркова.

Явка на выборы депутатов Государственной думы в 2016 году на 04.00 мск в Приамурье составляла 7,75%, на президентских выборах в 2018 году за первые два часа работы участков в регионе проголосовали 11,6%.