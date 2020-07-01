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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573718213.html
В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
Явка на 10 утра (04.00 мск) в последний день голосования по поправкам в Конституцию России составила в Амурской области почти 47%, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:22
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
амурская область
благовещенск
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, амурская область, благовещенск, политика

В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%

06:22 01.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Явка на 10 утра (04.00 мск) в последний день голосования по поправкам в Конституцию России составила в Амурской области почти 47%, сообщила РИА Новости заместитель председателя избирательной комиссии региона Татьяна Ныркова.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию.
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"Явка составила 46,91%. Это на 10 утра (04.00 мск) вместе с предыдущими днями голосования", - сказала Ныркова.
Все 760 избирательных участка, в том числе 22 временных в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках открылись в Приамурье в 8 утра (02.00 мск) в среду. Высказать свое мнение по поправкам в Основной закон страны в регионе могут более 615 тысяч человек.
Явка на выборы депутатов Государственной думы в 2016 году на 04.00 мск в Приамурье составляла 7,75%, на президентских выборах в 2018 году за первые два часа работы участков в регионе проголосовали 11,6%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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