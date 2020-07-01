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Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
Более 40 стран сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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магатэ, португалия, норвегия, грузия, в мире

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации

05:49 01.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль радиационного контроля
Автомобиль радиационного контроля
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 40 стран сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе, следует из пресс-релиза на сайте МАГАТЭ.
"К вечеру вторника в общей сложности 37 стран-участниц в Европейском регионе (Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Республика Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Российская Федерация, Республика Сербия, Словацкая Республика, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина и Великобритания) ... сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было событий, которые могли бы привести к выбросу", - говорится в пресс-релизе. Эти страны также предоставили информацию о результатах собственных измерений.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
29 июня, 22:36
МАГАТЭ оценило опасность повышения радиации в Северной Европе
Ещё семь стран, к которым МАГАТЭ не обращалось - Алжир, Грузия, Кувейт, Марокко, Таджикистан, ОАЭ и США - также предоставили информацию о своих измерениях и заявили, что на их территории не было событий, которые могли бы привести к выбросу.
"За исключением Эстонии, Финляндии и Швеции, ни одна из других стран, которые до сих пор предоставили МАГАТЭ информацию и данные, не заявила, что был зафиксирован повышенный уровень радиоизотопов", - сообщает МАГАТЭ.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
29 июня, 13:45
В Кремле отреагировали на данные о повышении уровня радиации
В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, система мониторинга радиационной безопасности в РФ совершенная.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
28 июня, 23:57
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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