Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации

"За исключением Эстонии, Финляндии и Швеции, ни одна из других стран, которые до сих пор предоставили МАГАТЭ информацию и данные, не заявила, что был зафиксирован повышенный уровень радиоизотопов", - сообщает МАГАТЭ.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.

В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.