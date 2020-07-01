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Инструктор рассказал, как не попасть в ДТП на мопеде и скутере
Владелец сети техцентров в Бангкоке и мотоциклетный эксперт с 33-летним стажем Сурин Бунпхенг рассказал РИА Новости, как уберечься от ДТП на мотоцикле, мопеде и РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:03
бали (остров)
авто
таиланд
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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бали (остров), авто, таиланд, общество

Инструктор рассказал, как не попасть в ДТП на мопеде и скутере

05:03 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЮноша с девушкой едут на мопеде по улице города Малия
Юноша с девушкой едут на мопеде по улице города Малия
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БАНГКОК, 1 июл – РИА Новости. Владелец сети техцентров в Бангкоке и мотоциклетный эксперт с 33-летним стажем Сурин Бунпхенг рассказал РИА Новости, как уберечься от ДТП на мотоцикле, мопеде и скутере.
Известная российская блогерша Анастасия Зубрина (Настя Тропицель) погибла 21 июня в ДТП за рулем спортивного мотоцикла на индонезийском острове Бали.
"Мне всегда до боли жаль молодых ребят и девчонок, погибающих в ДТП на мотоциклах. Я сам за рулем мопеда, а потом мотоцикла с 13 лет. У меня были друзья, очень молодыми погибшие в авариях", - сказал Бунпхенг, состоящий в одном из байкерских клубов Бангкока и несколько лет проработавший в качестве инструктора по вождению мотоцикла.
По его словам, "Таиланд считается одним из мировых "лидеров" по смертельным ДТП, это широко известный факт" "Только не все знают, что более 70% смертельных аварий у нас происходят именно с мотоциклами. Около 40% из-за вождения под воздействием алкоголя, остальные – по другим причинам", - напомнил Бунпхенг.
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Он отметил, что "в очень многих смертельных ДТП с мотоциклами, которые произошли "по другим причинам", реальная причина – неопытность или недостаточная подготовка водителя". "Особенно это касается спортбайков. Любой шоссейный спортбайк – это очень строгая, а потому опасная машина, которая не прощает ошибок. Ездить на спортбайке по городским улицам не менее опасно для водителя, чем выехать на велосипеде на скоростную автотрассу, просто в одном случае опасность исходит от несущихся по трассе автомобилей, а в другом – еще и от вашего собственного байка", - сказал эксперт.
"Если вам необходимо передвигаться на двухколесном транспорте, скажем, по курортной местности – как остров Пхукет или тот же индонезийский остров Бали, а опыта и подготовки мотоциклиста у вас мало, лучше выбрать хороший мощный скутер, им в любом случае легче управлять", -  отметил эксперт.
Он добавил, что скутер может стать хорошей "ступенькой" к управлению более сложными и тяжелыми машинами.
"А если вам приспичило ездить на большом байке, лучше выбрать чоппер, он гораздо безопасней, чем спортбайк. На спортбайке, который предназначен для скоростной езды по хорошему шоссе, при скорости больше 40 – 50 километров в час для вас любая выбоина на дороге – смертельно опасный враг, а выбоин в курортных местностях обычно встречается немало. Спортбайк, хоть и тяжел, на плохой дороге подвержен поперечной вибрации руля и переднего колеса", - сказал Бунпхенг.
Он пояснил, что с мопедами и скутерами это тоже иногда случается, но они значительно легче по весу и справиться с ними в такой ситуации гораздо проще.
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"А чоппер вообще не замечает ямок и выбоин, в силу своей массы и конструкции: у него большой руль, и рычаг для применения усилия рук гораздо больше, чем у спортбайка", - сказал он.
"Еще для любого мотоциклиста важно научиться понимать, что и у него самого, и у водителей автомобилей и других мотоциклов на дороге есть слепые зоны зеркал, когда не видно находящегося в опасной близости транспорта. Поэтому лучше всего – просто всегда соблюдать дистанцию и обязательно устанавливать свои зеркала так, чтобы слепая зона была как можно меньше, а вам было бы при любом положении мотоцикла удобно в них смотреть", - добавил Бунпхенг.
Он также отметил, что в курортных зонах Таиланда европейские мотоциклисты часто попадают в аварии из-за неправильного обгона.
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"То, что ездить тут надо по левой стороне, это все понимают довольно быстро. А вот при обгоне на узкой дороге нередко встречается ситуация, когда мотоциклист с опытом вождения мотоцикла или автомобиля в стране с правосторонним движением, инстинктивно начинает обгонять впереди идущий транспорт слева. Тем более что и среди тайцев немало недисциплинированных водителей, которые производят обгон так, как им это кажется удобным, и тоже часто обгоняют машины слева. Водитель автомобиля при этом совсем не ожидает вашего появления в этом секторе, и может, например, вильнуть в вашу сторону, объезжая небольшое препятствие на дороге, с не самыми удачными для вас последствиями", - сказал он.
"Ну и самое главное, пожалуй: нельзя никогда забывать, что у мотоцикла два, а не четыре колеса, и что при резком торможении, например, он не может без вашей помощи сохранить равновесие. Это так и на обычном велосипеде, но все же механическое двухколесное транспортное средство, даже мопед или скутер, обладает очень сильной инерцией, с которой вы можете просто не справиться, просто не хватит физических сил", - сказал эксперт.
"Тем, кто приезжает на курорт и берет в прокат скутер или мотоцикл, не умея на нем ездить, советую этого просто не делать. Лучше сначала пройти с инструктором стандартный курс подготовки мотошколы, как при сдаче на водительские права. Это можно и на таиландском курорте сделать. А уж в следующий заезд брать скутер в прокат и кататься. А тем, кто умеет, посоветую сразу проверять, есть ли в прокатном контракте полная страховка. На мотоцикле вероятность аварии с травмами в принципе гораздо выше, чем на автомобиле, а без страховки при самом мелком ДТП вам придется оплачивать и лечение своих ссадин и ушибов, и ремонт мотоцикла", -  добавил Бунпхенг.
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