Помпео заявил, что США будут и дальше поддерживать жителей Гонконга

Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США будут и дальше поддерживать жителей Гонконга и отвечать на действия властей КНР по ограничению свобод жителей этой территории, заявил госсекретарь США Майк Помпео

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал во вторник указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

"Соединенные Штаты будут и дальше стоять на стороне свободолюбивого народа Гонконга и отвечать на нападки Пекина на свободу слова, печати и собраний, а также на верховенство права, которые до сих пор позволяли этой территории процветать. Сегодня печальный день для Гонконга и для свободолюбивых людей по всему Китаю", - говорится в заявлении госсекретаря.

По его словам, решение Коммунистической партии Китая ввести "драконовские законы" о национальной безопасности в Гонконге "разрушает автономию этой территории и одно из величайших достижений Китая".

"Гонконг продемонстрировал миру, чего может достичь свободный китайский народ – одна из самых успешных экономик и динамичных обществ в мире. Но паранойя Пекина и его страх перед чаяниями собственного народа привели к тому, что он уничтожил саму основу успеха территории, превратив "одну страну, две системы" в "одну страну, одну систему", - отмечает Помпео.

По его словам, действия властей Китая еще раз демонстрируют, что обязательства Пекина, то есть китайско-британская совместная декларация 1984 года и Основной закон, являются "пустыми словами". Госсекретарь также обвинил Пекин в том, что за последние несколько лет власти КНР нарушили соглашения со Всемирной организацией здравоохранения, Всемирной торговой организацией и Организацией Объединенных Наций.

"Это примеры, которые мир не может игнорировать. Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки, пока Китай заглатывает Гонконг в свою авторитарную пасть", - заявил Помпео.

Он напомнил, что на прошлой неделе США ввели визовые ограничения для должностных лиц КПК, "ответственных за подрыв автономии Гонконга". Кроме того, прекращен экспорт оборонных технологий и технологий двойного назначения в Гонконг. Также будут ликвидированы преференции, которые действовали для этой территории.

Власти Китая ранее отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.