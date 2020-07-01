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Помпео заявил, что США будут и дальше поддерживать жителей Гонконга
США будут и дальше поддерживать жителей Гонконга и отвечать на действия властей КНР по ограничению свобод жителей этой территории, заявил госсекретарь США Майк... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:59
майк помпео
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
пекин
гонконг
китай
сша
в мире
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пекин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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майк помпео, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, пекин, гонконг, китай, сша, в мире

Помпео заявил, что США будут и дальше поддерживать жителей Гонконга

04:59 01.07.2020
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© REUTERS / Yuri Gripas/PoolГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© REUTERS / Yuri Gripas/Pool
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США будут и дальше поддерживать жителей Гонконга и отвечать на действия властей КНР по ограничению свобод жителей этой территории, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал во вторник указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
"Соединенные Штаты будут и дальше стоять на стороне свободолюбивого народа Гонконга и отвечать на нападки Пекина на свободу слова, печати и собраний, а также на верховенство права, которые до сих пор позволяли этой территории процветать. Сегодня печальный день для Гонконга и для свободолюбивых людей по всему Китаю", - говорится в заявлении госсекретаря.
По его словам, решение Коммунистической партии Китая ввести "драконовские законы" о национальной безопасности в Гонконге "разрушает автономию этой территории и одно из величайших достижений Китая".
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"Гонконг продемонстрировал миру, чего может достичь свободный китайский народ – одна из самых успешных экономик и динамичных обществ в мире. Но паранойя Пекина и его страх перед чаяниями собственного народа привели к тому, что он уничтожил саму основу успеха территории, превратив "одну страну, две системы" в "одну страну, одну систему", - отмечает Помпео.
По его словам, действия властей Китая еще раз демонстрируют, что обязательства Пекина, то есть китайско-британская совместная декларация 1984 года и Основной закон, являются "пустыми словами". Госсекретарь также обвинил Пекин в том, что за последние несколько лет власти КНР нарушили соглашения со Всемирной организацией здравоохранения, Всемирной торговой организацией и Организацией Объединенных Наций.
"Это примеры, которые мир не может игнорировать. Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки, пока Китай заглатывает Гонконг в свою авторитарную пасть", - заявил Помпео.
Он напомнил, что на прошлой неделе США ввели визовые ограничения для должностных лиц КПК, "ответственных за подрыв автономии Гонконга". Кроме того, прекращен экспорт оборонных технологий и технологий двойного назначения в Гонконг. Также будут ликвидированы преференции, которые действовали для этой территории.
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В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.
В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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Майк ПомпеоСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейПекинГонконгКитайСШАВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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