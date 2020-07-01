"Поставлю пять": мать жертвы учителя из Перми раскрыла детали инцидента

"Он заставил ее (девочку. — Прим. Ред.) уйти заниматься в другой кабинет, бросив других детей одних. Он взял ее тетрадку и сказал: иди со мной. Он ведь учитель, она его послушала. Она не знала, куда он ее уводит. В другом кабинете он запер дверь изнутри, посадил за парту и начал к ней приставать. Подошел сзади и обхватил ее силой", — рассказала мать девочки.