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"Поставлю пять": мать жертвы учителя из Перми раскрыла детали инцидента
Мать девочки, признанной жертвой домогательств со стороны преподавателя из Перми, в беседе с "Комсомольской правдой" озвучила свою версию случившегося. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T03:40
россия
пермь
происшествия
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Давным-давно нужно ставить в школах, госучереждениях, отделениях полиции, местах лишения свободы и т.п. видеокамеры со звуком. Это значительно снизит как и возможности нарушений прав людей, так и риски клеветы и т.п. по крайней мере это будет намного полезнее, чем записывать все телефонные разговоры граждан по закону Яровой.
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россия
пермь
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пермь, происшествия

"Поставлю пять": мать жертвы учителя из Перми раскрыла детали инцидента

03:40 01.07.2020
16036
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мать девочки, признанной жертвой домогательств со стороны преподавателя из Перми, в беседе с "Комсомольской правдой" озвучила свою версию случившегося.
Ранее стало известно, что суд приговорил школьного учителя к 9,5 года колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Уголовное дело было заведено в середине апреля 2019 года, передано в суд в мае 2020 года. Заседания по делу проходили в закрытом режиме, так как в судебном процессе участвовали школьники.
Женщина призналась, что ей тяжело вспоминать о случившемся.

"То, что случилось, просто ужасно. Сейчас все гнобят моего ребенка: мол, все из-за нее. А в чем тут она виновата?" — задалась вопросом она.

Собеседница считает, что осужденный пытается оправдать себя.

"Он заставил ее (девочку. — Прим. Ред.) уйти заниматься в другой кабинет, бросив других детей одних. Он взял ее тетрадку и сказал: иди со мной. Он ведь учитель, она его послушала. Она не знала, куда он ее уводит. В другом кабинете он запер дверь изнутри, посадил за парту и начал к ней приставать. Подошел сзади и обхватил ее силой", — рассказала мать девочки.

По ее словам, девочка пыталась вырваться, в результате чего у нее осталась царапина от ногтей преподавателя.

"Напоследок (учитель. — Прим. Ред) сказал: "В следующей четверти у тебя будет "пятерка" по математике", — заключила женщина.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция в поддержку педагога, которую подписали более 800 человек. Авторы обращения предполагают, что в основу обвинения легли ничем не подтвержденные слова одной из школьниц о царапине на пальце.
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Вчера, 05:49
Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
431692314
Обсудить 6
РоссияПермьПроисшествия
Популярные комментарии
Давным-давно нужно ставить в школах, госучереждениях, отделениях полиции, местах лишения свободы и т.п. видеокамеры со звуком. Это значительно снизит как и возможности нарушений прав людей, так и риски клеветы и т.п. по крайней мере это будет намного полезнее, чем записывать все телефонные разговоры граждан по закону Яровой.
1 июля, 07:29
Андрей Стрижак
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