В Перми учителя осудили за насилие над школьницей

"Сегодня оглашен приговор учителю. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего или несовершеннолетней"), и приговорен к 9 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима, к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы. Мужчина лишен права заниматься преподавательской деятельностью в течение 10 лет", — сказала собеседница агентства, добавив, что приговор не вступил в законную силу.