В Перми учителя осудили за насилие над школьницей

ПЕРМЬ, 29 июн - РИА Новости. Суд приговорил школьного учителя из Перми к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.
Уголовное дело было заведено в середине апреля 2019 года, передано в суд в мае 2020 года. Заседания по делу проходили в закрытом режиме, так как в судебном процессе участвовали школьники.
"Сегодня оглашен приговор учителю. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего или несовершеннолетней"), и приговорен к 9 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима, к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы. Мужчина лишен права заниматься преподавательской деятельностью в течение 10 лет", — сказала собеседница агентства, добавив, что приговор не вступил в законную силу.
Ранее на сайте Change.org появилась петиция в поддержку педагога, которую подписали более 800 человек. Авторы обращения предполагают, что в основу обвинения легли ничем не подтвержденные слова одной из школьниц о царапине на пальце.