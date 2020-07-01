https://ria.ru/20200701/1573715929.html
В России стартовало серийное производство автомата — конкурента АК-12
Производство 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67), созданного для экипировки "Ратник" наряду с АК-12, стартовало на заводе имени Дегтярева, сообщил... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T03:14
2020-07-01T08:15
новое оружие россии
шак-12
а-545 (автомат)
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
олимпийский комитет россии
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https://ria.ru/20200101/1563062373.html
https://ria.ru/20200526/1571982656.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573383004.html
1
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152269/90/1522699046_0:112:3001:1800_1400x0_80_0_0_6d0f9689cd14cc3bd51928d966a9dca9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шак-12, а-545 (автомат), вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, олимпийский комитет россии
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Производство 5,45-миллиметрового автомата А-545
(индекс 6П67), созданного для экипировки "Ратник" наряду с АК-12
, стартовало на заводе имени Дегтярева
, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Контракт с Минобороны подписан, ведется производство", — сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, сколько автоматов заказало военное ведомство.
Ранее в Минобороны сообщили, что, в частности, на вооружение ВДВ
до конца года поступят 5,45-миллиметровые автоматы 6П67, 7,62-миллиметровые снайперские винтовки СВ-98 и СВДС, 9-миллиметровые снайперские винтовки ВССМ и специальные автоматы АСМ "Вал", а также другое оружие.
АК-12 и АК-15 калибра 5,45 и 7,62 миллиметрав разработаны концерном "Калашников
" в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года приняты на вооружение ВС России
.
АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения — как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.
А-545 и А-762 выступают продолжением созданного в рамках проекта "Абакан" АЕК-971. Работы над АЕК-971 возобновились в середине 90-х, была изготовлена серия сбалансированных автоматов калибра 5,45, 5,56 и 7,62 миллиметра. Все образцы прошли этап предварительных испытаний на заводе, но проект пришлось остановить из-за перепрофилирования предприятия.
К автомату вернулись в 2012-м в рамках ОКР "Ратник". А-545 и А-762 получились более универсальными автоматами, которые любой специалист без особого труда сможет настроить под себя. Массовое перевооружение войск на А-545 и А-762 не планируется. Эти автоматы пойдут в разведывательные подразделения и спецназ.