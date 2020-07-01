В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования

БЛАГОВЕЩЕНСК/ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Избирательные участки в последний день голосования открылись в 8.00 (02.00 мск) в Избирательные участки в последний день голосования открылись в 8.00 (02.00 мск) в Амурской области Забайкальском крае и Якутии, пришедших голосовать по поправкам в Конституцию России обеспечат масками и одноразовыми ручками для профилактики COVID-19.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.

Приамурье: проголосовать на участке или на золотодобывающем руднике

В Амурской области в среду открылись все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска , СИЗО и на золотодобывающих рудниках, всего высказаться по поправкам в главный закон страны в регионе должны более 615 тысяч человек.

Проголосовать, не выходя из дома, в Приамурье решили более 13 тысяч человек, к ним сотрудники избирательных комиссий будут выезжать в полной защитной экипировке, а самому голосующему выдадут индивидуальный набор - бюллетень, ручку, маску и перчатки.

Такой набор будут выдавать и пришедшим голосовать на участки, также здесь каждому избирателю обязательно измерят температуру.

Досрочное голосование в Приамурье проходило до 30 июня: бюллетени заполнили пограничники, метеорологи, оленеводы и жители небольших сел - к ним специалисты добирались на вертолетах, вездеходах, моторных лодках и гусеничных тягачах. Досрочно высказал свое мнение и единственный избиратель из поселка Ясный Зейского района на севере Амурской области. Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал 26 июня.

Якутия: более 800 участков и доставка бюллетеней на оленьих упряжках

Более 800 избирательных участков открылись в Якутии, всего в республике более 645 тысяч избирателей, для проживающих в труднодоступных районах здесь также прошло досрочное голосование. Выездные избирательные комиссии добирались в отдаленные улусы с помощью авиации, на вездеходах и оленьих упряжках.

Треть избирателей (31,52%) на 20.00 (14.00 мск) на 29 июня уже приняли участие в голосовании, в том числе свое мнение 25 июня высказал глава Якутии Айсен Николаев

В республике перед стартом голосования по поправкам в Конституцию РФ министерство культуры и духовного развития региона запустило рекламу: в роликах известные в Якутии актеры театра и кино на русском и якутском языках зачитали выдержки из основного закона страны.

Забайкалье: голосуют за поправки в Конституцию и "северные" надбавки

Жители Забайкальского края на 930 открывшихся избирательных участках будут голосовать не только по поправкам в Конституцию России, но и за сохранение актуальных для региона районных коэффициентов - прибавок к заработной плате.

Чтобы забайкальские коэффициенты, так называемые "северные", были закреплены на федеральном уровне, необходимо, чтобы под инициативой подписались 100 тысяч человек.