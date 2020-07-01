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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573715445.html
В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования
Избирательные участки в последний день голосования открылись в 8.00 (02.00 мск) в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, пришедших голосовать по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T02:05
голосование по поправкам в конституцию
республика саха (якутия)
василий орлов
александр осипов
айсен николаев
амурская область
зейский район
забайкальский край
политика
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республика саха (якутия), василий орлов, александр осипов, айсен николаев, амурская область, зейский район, забайкальский край, политика

В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования

02:05 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбиратели на избирательном участке
Избиратели на избирательном участке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Избиратели на избирательном участке. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК/ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Избирательные участки в последний день голосования открылись в 8.00 (02.00 мск) в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, пришедших голосовать по поправкам в Конституцию России обеспечат масками и одноразовыми ручками для профилактики COVID-19.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.

Приамурье: проголосовать на участке или на золотодобывающем руднике

В Амурской области в среду открылись все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках, всего высказаться по поправкам в главный закон страны в регионе должны более 615 тысяч человек.
Проголосовать, не выходя из дома, в Приамурье решили более 13 тысяч человек, к ним сотрудники избирательных комиссий будут выезжать в полной защитной экипировке, а самому голосующему выдадут индивидуальный набор - бюллетень, ручку, маску и перчатки.
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Такой набор будут выдавать и пришедшим голосовать на участки, также здесь каждому избирателю обязательно измерят температуру.
Досрочное голосование в Приамурье проходило до 30 июня: бюллетени заполнили пограничники, метеорологи, оленеводы и жители небольших сел - к ним специалисты добирались на вертолетах, вездеходах, моторных лодках и гусеничных тягачах. Досрочно высказал свое мнение и единственный избиратель из поселка Ясный Зейского района на севере Амурской области. Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал 26 июня.

Якутия: более 800 участков и доставка бюллетеней на оленьих упряжках

Более 800 избирательных участков открылись в Якутии, всего в республике более 645 тысяч избирателей, для проживающих в труднодоступных районах здесь также прошло досрочное голосование. Выездные избирательные комиссии добирались в отдаленные улусы с помощью авиации, на вездеходах и оленьих упряжках.
Треть избирателей (31,52%) на 20.00 (14.00 мск) на 29 июня уже приняли участие в голосовании, в том числе свое мнение 25 июня высказал глава Якутии Айсен Николаев.
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В республике перед стартом голосования по поправкам в Конституцию РФ министерство культуры и духовного развития региона запустило рекламу: в роликах известные в Якутии актеры театра и кино на русском и якутском языках зачитали выдержки из основного закона страны.

Забайкалье: голосуют за поправки в Конституцию и "северные" надбавки

Жители Забайкальского края на 930 открывшихся избирательных участках будут голосовать не только по поправкам в Конституцию России, но и за сохранение актуальных для региона районных коэффициентов - прибавок к заработной плате.
Чтобы забайкальские коэффициенты, так называемые "северные", были закреплены на федеральном уровне, необходимо, чтобы под инициативой подписались 100 тысяч человек.
Всего в Забайкалье 795 тысяч избирателей, глава края Александр Осипов проголосовал 26 июня в Чите в Доме пионеров.
Военнослужащий Северного флота РФ на избирательном участке в Североморске, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Вчера, 14:38Голосование по поправкам в Конституцию
На Северном флоте завершилось голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика Саха (Якутия)Василий ОрловАлександр ОсиповАйсен НиколаевАмурская областьЗейский районЗабайкальский крайПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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