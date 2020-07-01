РЖД возобновили курсирование около 70 отмененных из-за COVID поездов

Российские регионы начали постепенно снимать введенные ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничения. Как следует из данных в специальном разделе на сайте РЖД, холдинг по состоянию на 1 июля восстановил по факту курсирование уже около 70 поездов дальнего следования.

РЖД в конце июня сообщали, что спрос на поездки в поездах дальнего следования в июне вырос вдвое по сравнению с маем и холдинг восстановит в расписании более 70 составов. Так, если в конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки, то в июне — 200 тысяч в сутки.