Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573715210.html
РЖД возобновили курсирование около 70 отмененных из-за COVID поездов
РЖД на фоне постепенного снятия ограничений в регионах России, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом, уже возобновили курсирование около 70... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
олег белозеров
северный кавказ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ржд
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019607_0:0:3476:1955_1400x0_80_0_0_e19a5e4e1baf74f42ea6c760ff6bd7d5.jpg
https://ria.ru/20200701/1573714357.html
https://ria.ru/20200630/1573689771.html
https://ria.ru/20200624/1573396573.html
северный кавказ
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019607_0:0:3476:1955_1400x0_80_0_0_e19a5e4e1baf74f42ea6c760ff6bd7d5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019607_711:0:3442:2048_1400x0_80_0_0_82ab60de4f4c568aee00eb316ff70864.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019607_1252:0:3300:2048_1400x0_80_0_0_dd7f0ce317ffcd1d33cec73b159b12cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег белозеров, северный кавказ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ржд, владимир путин, москва, экономика

РЖД возобновили курсирование около 70 отмененных из-за COVID поездов

01:56 01.07.2020 (обновлено: 10:23 01.07.2020)
674
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид с Русаковской эстакады на пассажирские поезда РЖД
Вид с Русаковской эстакады на пассажирские поезда РЖД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. РЖД на фоне постепенного снятия ограничений в регионах России, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом, уже возобновили курсирование около 70 внутрироссийских пассажирских поездов дальнего следования, посчитало РИА Новости на сайте компании.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России из-за снижения перевозок пассажиров в связи с коронавирусом, сохранив при этом транспортную доступность регионов. Как следовало из данных в специальном разделе о графике, всего РЖД отменяли более 100 поездов дальнего следования в России.
Жители Калининграда на перроне Южного вокзала
01:06
РЖД возобновляют пассажирское сообщение с Калининградом
Российские регионы начали постепенно снимать введенные ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничения. Как следует из данных в специальном разделе на сайте РЖД, холдинг по состоянию на 1 июля восстановил по факту курсирование уже около 70 поездов дальнего следования.
РЖД в конце июня сообщали, что спрос на поездки в поездах дальнего следования в июне вырос вдвое по сравнению с маем и холдинг восстановит в расписании более 70 составов. Так, если в конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки, то в июне — 200 тысяч в сутки.
Девочка с на вокзале
Вчера, 16:04
Ж/д оператор открывает продажи билетов на поезда из Москвы в Севастополь
Компания поясняла, что это связано с постепенным снятием ограничений, которые регионы ввели на фоне ситуации с коронавирусом, и стартом российского туристического сезона. РЖД приводили тогда статистику, что большинство билетов (37%) были куплены на поезда в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Порядка 32% билетов пассажиры оформили на поезда в сообщении с Москвой, еще 31% — на поезда, курсирующие в сообщении с регионами.
РЖД сообщали, что компания проводит дезинфекцию вагонов средствами, активными в отношении вирусов и разрешенными к применению Роспотребнадзором. Периодичность уборки вагонов в пути увеличена с двух до четырех раз в сутки. При этом раствором дезинфицирующего средства обязательно протираются все ручки и поручни в вагоне. Обеззараживание воздуха в новых вагонах происходит ультрафиолетовыми лампами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Поезда Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы
24 июня, 02:11Распространение нового коронавируса
РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
900000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег БелозеровСеверный КавказФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РЖДВладимир ПутинМоскваЭкономика
Рекомендуем
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
В США одобрили для испытаний четыре варианта вакцины от COVID-19
Антисептик для рук
Кабмин утвердил правила производства антисептиков из конфиската
Медик у машины скорой помощи
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Флаг Миссисипи во время акции рядом с Капитолием в городе Джексон, должны рассмотреть вопрос об изменении флага штата
Губернатор Миссисипи разрешил убрать с флага штата символику Конфедерации
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером RTVI
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
Клещ семейства Phytoseiidae
Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Девушка работает на компьютере
Кому в бизнес идти: в Пензе создали тест на мотивацию к собственному делу
Нападение на полицейских мужчины, похожего на замначальника управления Генпрокуратуры
СМИ: чиновника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Арепливир
Зонтик от коронавируса. Отечественный препарат защитит от осенней волны
Девушка с собакой на городском пляже ялтинской набережной им. Ленина
Кинолог рассказал, как уберечь собаку от теплового удара
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Автомат А-545
В России стартовало серийное производство автомата — конкурента АК-12
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
13:25Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость
13:24Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
13:24Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве
13:23В Новгородской области явка на голосовании по поправкам составила 39,4%
13:23В Румынии число случаев коронавируса приблизилось к 27 300
Лента новостейМолния