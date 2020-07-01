Флорист рассказала, как озеленить квартиру

"Самый терпеливый цветок – это сансевиерия, в простонародье его называют щучий хвост. Он может расти в самых неприхотливых условиях. Даже если вы на какое-то время уехали в отпуск, с ним ничего не случится, он просто замрет. При этом есть много сортов, и даже из одного этого растения можно сделать целую композицию", – рассказала флорист.