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Флорист рассказала, как озеленить квартиру
Что делать, если вы не умеете ухаживать за цветами, но очень хотите озеленить квартиру, рассказала в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:50
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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60
общество

Флорист рассказала, как озеленить квартиру

04:49 01.07.2020 (обновлено: 04:50 01.07.2020)
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© flickr.comРастения на балконе
Растения на балконе
© flickr.com
Что делать, если вы не умеете ухаживать за цветами, но очень хотите озеленить квартиру, рассказала в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Палочка-выручалочка для тех, кто не знает, как ухаживать за цветами, – сансевиерия, считает Валентина Сафронова. В интервью радио Sputnik флорист рассказала, что этот цветок выживет, даже если вы какое-то время не будете его поливать.
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"Самый терпеливый цветок – это сансевиерия, в простонародье его называют щучий хвост. Он может расти в самых неприхотливых условиях. Даже если вы на какое-то время уехали в отпуск, с ним ничего не случится, он просто замрет. При этом есть много сортов, и даже из одного этого растения можно сделать целую композицию", – рассказала флорист.
Цветы важно подбирать исходя из условий освещенности.
"Самые лучшие окна – восточные. На южных окнах хорошо чувствуют себя цветы, которым нужна большая освещенность. Северные и западные окна – самые проблематичные, далеко не все растения смогут выжить", – сказала Валентина Сафронова.
Кроме того, важно пересадить растение после покупки, советует флорист.
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"Большая часть растений приходит в так называемом транспортировочном грунте – это смесь торфа и мха. Когда вы приносите такое растение домой, его надо пересаживать в специальные грунты. Например, если вы купили лимон, его надо пересадить в грунт для цитрусовых", – советует Валентина Сафронова.
Для самых ленивых или для тех, у кого дома проблемы с освещением, существует целая линейка искусственных растений, которые имитируют живые.

"Даже при близком рассмотрении или когда вы дотронетесь, у вас будет ощущение, что вы дотрагиваетесь до живого цветка. Причем можно не просто поставить такой цветок в горшке, а сделать композицию, которая будет вас радовать, и никому даже в голову не придет, что это искусственное растение", — рассказала радио Sputnik флорист.

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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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