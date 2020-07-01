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Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме, заявил ученый
Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, наподобие вируса герпеса, заявил академик РАН, заслуженный деятель науки России, профессор МГУ... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:04
2020-07-01T08:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российская академия наук
сергей колесников
наука
медицина
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, сергей колесников, наука, медицина, общество
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, наподобие вируса герпеса, заявил академик РАН
, заслуженный деятель науки России, профессор МГУ имени Ломоносова Сергей Колесников
в интервью "Парламентской газете
".
Однако пока нет информации, которая бы указывала на такой сценарий развития ситуации с возбудителем COVID-19, пояснил ученый.
"Не дай бог, правда, коронавирус будет жить хронически в организме. В нас же живет вирус герпеса, ряд других инфекций. Хотя официально таких данных пока нет. Посмотрим, что будет происходить с COVID-19. Но скорее всего, он повторит судьбу других четырех коронавирусов, которые существуют в нашей популяции", — сказал Колесников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России выявили 648 тысяч случаев заражения коронавирусом, более девяти тысяч человек умерли, 413 тысяч излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.