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Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал решение освободить от наказания бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву по делу о... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T00:55
россия
алексей малобродский
нина масляева
седьмая студия
владимир соловьев (телеведущий)
следственный комитет россии (ск рф)
кирилл серебренников
москва
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За коробку конфет или за палку колбасы, людям которые страдают от голода, дают три года тюрьмы, а за хищение десятков и сотен миллионов назначают смешные сроки. Вот оно Путинское "правосудие". "Ворон, ворону глаз не выклюет!" - русская поговорка. Выводы делайте сами - кто есть кто.
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россия
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РИА Новости
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россия, алексей малобродский, нина масляева, седьмая студия, владимир соловьев (телеведущий), следственный комитет россии (ск рф), кирилл серебренников, москва, происшествия

Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"

00:55 01.07.2020
59165
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал решение освободить от наказания бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву по делу о хищении почти 129 миллионов рублей.
Мещанский районный суд признал Масляеву виновной в мошенничестве, назначил наказание в виде двух лет и трех месяцев и освободил от него, поскольку она уже отбыла свой срок на стадии следствия, находясь в СИЗО и под домашним арестом.

"Но "прогрессивную общественность" это уже не волнует. Ведь не из "тусовочки", — написал Соловьев в телеграме.

В пресс-службе СК сообщили, что Масляева вместе с другими фигурантами дела похитила 129 миллионов рублей из средств, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа".
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
26 июня, 17:36
Серебренников прокомментировал приговор суда
Суд удовлетворил иск Минкультуры о компенсации этой суммы. Масляева должна выплатить ее вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, продюсером Алексеем Малобродским и экс-директором "Седьмой студии" Юрием Итиным.
Мещанский суд Москвы ранее огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум — штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. Ее признали виновной в халатности при приеме документов на выплату. Тогда Апфельбаум возглавляла департамент в Минкультуры.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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1972661435106
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РоссияАлексей МалобродскийНина МасляеваСедьмая студияВладимир Соловьев (телеведущий)Следственный комитет России (СК РФ)Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
За коробку конфет или за палку колбасы, людям которые страдают от голода, дают три года тюрьмы, а за хищение десятков и сотен миллионов назначают смешные сроки. Вот оно Путинское "правосудие". "Ворон, ворону глаз не выклюет!" - русская поговорка. Выводы делайте сами - кто есть кто.
1 июля, 03:47
ВТВасилий Тёркин
1121010157
нечего лепить из мошенников героев
1 июля, 01:02
ВВВладимир В
5200000
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