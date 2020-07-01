Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал решение освободить от наказания бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву по делу о хищении почти 129 миллионов рублей.
Мещанский районный суд признал Масляеву виновной в мошенничестве, назначил наказание в виде двух лет и трех месяцев и освободил от него, поскольку она уже отбыла свой срок на стадии следствия, находясь в СИЗО и под домашним арестом.
"Но "прогрессивную общественность" это уже не волнует. Ведь не из "тусовочки", — написал Соловьев в телеграме.
В пресс-службе СК сообщили, что Масляева вместе с другими фигурантами дела похитила 129 миллионов рублей из средств, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа".
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Суд удовлетворил иск Минкультуры о компенсации этой суммы. Масляева должна выплатить ее вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, продюсером Алексеем Малобродским и экс-директором "Седьмой студии" Юрием Итиным.
Мещанский суд Москвы ранее огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум — штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. Ее признали виновной в халатности при приеме документов на выплату. Тогда Апфельбаум возглавляла департамент в Минкультуры.
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