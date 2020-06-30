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Суд освободил экс-главбуха "Седьмой студии" от наказания
Мещанский районный суд в Москве освободил от наказания бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву по делу о хищении почти 129 миллионов рублей,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-07-01T07:07
нина масляева
седьмая студия
дело "седьмой студии"
мещанский суд г. москвы
москва
происшествия
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Ну а чего такого она сделала-то? Всего-то уничтожила документы, по которым можно было понять как украли 129 млн. Гос. деньги разворованы, все на свободе. Красота! Так пусть тогда этот суд отправят на нары. Кто-то же должен отвечать за преступление.
30
Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно.😄😁😂Вы что серьезно,штраф присудили а выплачивать его не нужно ??? Это что за суд и по каким законам судит ?? Тогда стоит всем гражданам России штрафы простить !!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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нина масляева, седьмая студия, дело "седьмой студии", мещанский суд г. москвы, москва, происшествия

Суд освободил экс-главбуха "Седьмой студии" от наказания

21:23 30.06.2020 (обновлено: 07:07 01.07.2020)
6638
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший главный бухгалтер театральной труппы "Седьмая студия" Нина Масляева
Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Бывший главный бухгалтер театральной труппы "Седьмая студия" Нина Масляева. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мещанский районный суд в Москве освободил от наказания бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву по делу о хищении почти 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев. Приговор в части наказания к исполнению не приводить", — огласила приговор судья.

Суд признал Масляеву виновной в мошенничестве, назначил наказание и освободил от него, поскольку она уже отбыла свой срок на стадии следствия — в СИЗО и под домашним арестом.
Помимо этого, суд удовлетворил иск Министерства культуры о компенсации почти 129 миллионов рублей. Эту сумму она должна выплатить вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, продюсером Алексеем Малобродским и экс-директором "Седьмой студии" Юрием Итиным.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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Серебренников прокомментировал приговор суда
В 2010 году Масляева уже была судима за растрату в театре, тогда в кассу не поступило 30 тысяч рублей. В тот раз ей на полтора года запретили занимать хозяйственно-распорядительные должности.
Как сообщила пресс-служба СК России, Масляева вместе с другими фигурантами дела похитила 129 миллионов рублей из средств, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа". Как установили следствие и суд, обвиняемая составляла фиктивные отчеты о деятельности группы, работала с фирмами, занимающимися обналичиванием денег, а также получила незаконное вознаграждение в пять миллионов рублей.
Мещанский суд Москвы ранее огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум — штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую — в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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Обсудить 11
Нина МасляеваСедьмая студияДело "Седьмой студии"Мещанский суд г. МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну а чего такого она сделала-то? Всего-то уничтожила документы, по которым можно было понять как украли 129 млн. Гос. деньги разворованы, все на свободе. Красота! Так пусть тогда этот суд отправят на нары. Кто-то же должен отвечать за преступление.
30 июня, 22:18
НМНиколай Маров
2610003
Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно.😄😁😂Вы что серьезно,штраф присудили а выплачивать его не нужно ??? Это что за суд и по каким законам судит ?? Тогда стоит всем гражданам России штрафы простить !!
30 июня, 22:50
Andrej Kozakov
1240000
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