Суд освободил экс-главбуха "Седьмой студии" от наказания

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мещанский районный суд в Москве освободил от наказания бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Мещанский районный суд в Москве освободил от наказания бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву по делу о хищении почти 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев. Приговор в части наказания к исполнению не приводить", — огласила приговор судья.

Суд признал Масляеву виновной в мошенничестве, назначил наказание и освободил от него, поскольку она уже отбыла свой срок на стадии следствия — в СИЗО и под домашним арестом.

Помимо этого, суд удовлетворил иск Министерства культуры о компенсации почти 129 миллионов рублей. Эту сумму она должна выплатить вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, продюсером Алексеем Малобродским и экс-директором "Седьмой студии" Юрием Итиным.

В 2010 году Масляева уже была судима за растрату в театре, тогда в кассу не поступило 30 тысяч рублей. В тот раз ей на полтора года запретили занимать хозяйственно-распорядительные должности.

Как сообщила пресс-служба СК России, Масляева вместе с другими фигурантами дела похитила 129 миллионов рублей из средств, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа". Как установили следствие и суд, обвиняемая составляла фиктивные отчеты о деятельности группы, работала с фирмами, занимающимися обналичиванием денег, а также получила незаконное вознаграждение в пять миллионов рублей.