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Китай против США: вызов принят
Официальный Пекин принял тот вызов, который ему бросили вашингтонские сенаторы и конгрессмены. Перефразируя известный американский принцип, можно сказать, что... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:01
доминик рааб
джошуа вонг
нато
китай
йенс столтенберг
сша
авторы
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Единство страны ? Гонконг никогда не был Китаем и таковым не будет . Разве только в виде бомбы которая разнесёт Китай на части. Хотят проглотить бомбу , так приятного аппетита.
96
Китайцы молодцы!
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китай
сша
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Иван Данилов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702618_0:254:3072:1982_1400x0_80_0_0_b853d721c5fabbd72d275ad7993f51cd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
доминик рааб, джошуа вонг, нато, китай, йенс столтенберг, сша, авторы

Китай против США: вызов принят

08:00 01.07.2020 (обновлено: 08:01 01.07.2020)
18377
© AFP 2020 / Anthony WallaceПротесты в Гонконге на фоне принятия закона о национальной безопасности
Протесты в Гонконге на фоне принятия закона о национальной безопасности
© AFP 2020 / Anthony Wallace
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Официальный Пекин принял тот вызов, который ему бросили вашингтонские сенаторы и конгрессмены. Перефразируя известный американский принцип, можно сказать, что подход "никогда не ведите переговоры с политическими террористами" был применен в отношении самих США. Китайские СМИ сообщают о том, что так называемый закон о безопасности Гонконга был принят, а это значит, что Китай готов пойти на риск санкций со стороны Вашингтона, ведь именно угрозой введения санкций сенаторы и конгрессмены пытались остановить принятие этого законопроекта.
По большому счету, у пекинских руководителей был бинарный выбор: поддаться на шантаж и получить на юге страны самый настоящий сепаратистский анклав, который будут раскачивать все кому не лень, или пойти навстречу санкциям, но сохранить столь важное для китайского национального самосознания единство страны. Критики этого решения, которые уже вовсю педалируют тему "экономического коллапса Гонконга как мирового финансового центра", будут подчеркивать, что это был выбор между политическими и экономическими соображениями, что выбор был сделан в пользу политики в ущерб экономике, что явно не соответствует действительности. Проблема в том, что никакие краткосрочные экономические выгоды (которые, конечно, были бы зафиксированы — хотя бы благодаря отсутствию санкций) никогда и никак не смогли бы компенсировать тот экономический ущерб, который был бы нанесен Китаю в том случае, если процесс дезинтеграции страны не был бы остановлен прямо в Гонконге и прямо сейчас.
Сам закон, по большому счету, всего лишь закрывает очевидную уязвимость действующей законодательной системы Гонконга, которая не предусматривает хоть сколь-нибудь адекватных мер противодействия "цветным революциям", мастерами организации которых являются наши западные партнеры.
А то остервенение, с которым коллективный Запад, начиная с сенатора-русофоба Майкла Рубио и заканчивая министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, пытался остановить принятие на национальном уровне корректирующего законодательства, связано с тем, что западные кукловоды "цветных революций" понимают самую главную особенность своей целевой аудитории и своих сторонников в других странах.
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Эти сторонники капитуляции перед Западом, "оплаты и покаяния за преступления режима" (неважно, какого — важно, что оплата и покаяние должны производиться перед Госдепом США и назначенными им "идеологическими гауляйтерами") и прочих "западных ценностей" готовы идти на баррикады и заниматься подрывной деятельностью только в том случае, если им за это ничего и никогда не будет. Сторонники "оранжевых", "зонтичных", "цветных" и "болотных" революций радикально отличаются от революционеров (самых разных идеологических ориентаций) прошлых эпох тотальным нежеланием страдать за свои идеи.
Эпизодические покатушки в автозаке — это максимум, на что они согласны, и не более того.

Получается, что участие в проамериканском путче или сепаратистском движении воспринимается как эдакий социальный лифт: если все получится, то удастся резко повысить свой социальный статус и активно пограбить своих собственных сограждан, а если ничего не получится, то можно будет просто наслаждаться восторженными статьями в свой адрес на страницах New York Times, а если получится, — еще и радоваться попыткам государства как-то задобрить и заплатить ненасытным "прогрессорам демократии" при полной и безусловной безопасности.

Может показаться, что просто принятие закона, согласно которому сепаратизм и сотрудничество с иностранными структурами с целью подрыва государства будут уголовно наказуемыми деяниями, никак не может привести к сворачиванию деятельности, направленной на спонсирование американских и некоторых гонконгских структур. Но факты говорят об обратном: "цветные" революционеры хотят денег, власти, комфорта и тотального социального одобрения. Как только они лишаются комфорта, желание участвовать в политической жизни немедленно падает до нуля.
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Государственное внешнеполитическое издание КНР Global Times перечисляет те смелые и решительные действия, которые борцы за отделение Гонконга и прочие "демократические идеалы" предприняли, как только появились первые слухи о том, что закон все-таки был принят. Самый известный борец за "законные американские интересы на гонконгщине" — лидер массовых беспорядков, любимец сенаторов Рубио и Коттона, а также CNN и Washington Post — Джошуа Вонг смело и решительно... ушел со всех политических постов и вышел из созданной им политической организации вместе с двумя другими ее лидерами, фактически обезглавив главную структуру гонконгских сепаратистов. Лидер сепаратистского движения Hong Kong Independence Union, не мудрствуя лукаво, сразу — смело и решительно — сбежал в Европу. Об уходе из политической жизни заявила бывший премьер правительства Гонконга Ансон Чан, которая была, по оценке пекинских СМИ, одним из теневых лидеров антикитайских политических движений.
С критикой сепаратистов или с заявлениями об уходе из политической жизни также заявили некоторые популярные литераторы и даже представители системной оппозиции. Казалось бы, закон еще даже не вступил в силу, но результат уже проявился во всей красе.
Другим, уже вполне ожидаемым результатом принятия этого закона стало осуждение Китая со стороны не только западных политических лидеров, но даже со стороны военных чиновников, которым, вообще-то, не положено делать политических и тем более дипломатических заявлений такого рода, дабы не вызывать скандалов или излишнего напряжения в международных отношениях. Но, видимо, скандал и напряжение — это именно то, чего добивается, например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил (цитата по BBC): "Ясно, что Китай не разделяет наши ценности — демократию, свободу и верховенство закона".
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То, что сейчас Запад пытается сделать с Гонконгом и как он пытается вмешиваться во внутренние дела Китая, — лишнее доказательство того, что санкции против России, которые были введены якобы "за Крым", на самом деле не имеют никакого отношения к каким-то действиям России, так же, как будущие неизбежные "гонконгские" не имеют отношения к действиям официального Пекина в этом специальном административном районе Китая.
Санкции и вмешательства во внутренние дела будут происходить в любом случае, а идентификация удобных предлогов — будь то защита каких-то мифических прав якобы угнетаемых меньшинств или защита сепаратистов в конкретном регионе — это уже дело техники. Повод найдется всегда, и к новым санкциям и нам, и китайцам пора готовиться сегодня.
802102081048
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Доминик РаабДжошуа ВонгНАТОКитайЙенс СтолтенбергСШААвторы
Популярные комментарии
Единство страны ? Гонконг никогда не был Китаем и таковым не будет . Разве только в виде бомбы которая разнесёт Китай на части. Хотят проглотить бомбу , так приятного аппетита.
1 июля, 09:59
freizdorf
5410284
Китайцы молодцы!
1 июля, 11:24
Арсений Новиков
4311001
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