"Бежала со всех ног": будни фельдшера из дагестанского аула

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Аида Гасанова больше тридцати лет заведует фельдшерско-акушерским пунктом в небольшом дагестанском селе Хуна в Лакском районе. Под ее опекой — восемь аулов, расстояние между ними — от трех до двадцати километров. Жителей с каждым годом все меньше, но она по-прежнему обходит каждую деревню. Если экстренный вызов, садится в личную "Ниву" или добирается по гористой местности на своих двоих. О том, как работает сельский медик, — в материале РИА Новости.

"Не хочу в больницу!"

У пятидесятидвухлетней Аиды Гаджиевны не бывает выходных. Свободное время — редкость. Мы застали ее в Лакской ЦРБ, в селе Кумух. "От Хуны недалеко — шесть километров. Приехала сдать отчеты и получить лекарства. Потом обратно в ФАП. Срочных дел нет, так что можем немного поговорить".

Накануне у нее выдался непростой вечер. "После шести — оперативный вызов: мужчине 1932 года рождения плохо. Прихожу — пульс 128, высокая температура. Все снизила, вызвала скорую из райбольницы, дождалась с родными машину, отправилась домой. Только переступила порог — опять звонят: у пенсионерки из Хуны давление и лихорадка. Надо бы и ее в стационар, но она категорически отказалась: "Не хочу в больницу" — и все тут! Связалась с ее сыном, тот приехал, но не уговорил. Оказала первую медпомощь, домой в итоге вернулась почти в два ночи. К той пенсионерке поспешила дочь, попробует переубедить. Силой ведь не заставишь. Что делать, среди старшего поколения и не такие упрямцы встречаются".

© Фото : из личного архива Аида у входа в ФАП © Фото : из личного архива Аида у входа в ФАП

"На связи днем и ночью"

Аида заведует ФАПом с 1988-го. "Родилась в Махачкале. Мать с отцом развелись, когда мне был всего год. Мы с мамой вернулись в ее родные места — село Турци, — вспоминает Гасанова. — После восьмилетки в Хуне я перебралась в Махачкалу. Поступила в медучилище. А потом — обратно и устроилась в ФАП. С тех пор там". Супруг работает на стройке рядом, дети живут в Махачкале, "дочка — бухгалтер, сын учится в правовой академии".

На фельдшерскую зарплату, признается Аида Гаджиевна, не разгуляешься. Гасановы держат хозяйство: куры, коровы, пчелы.

Заранее планировать день очень непросто: "Не угадаешь, когда вызовут". ФАП открывается в девять утра. Вместе с заведующей — два фельдшера и акушерка. Медпункт обслуживает семь аулов. Ближе всего к Хуне — Турци и Лахир. Дальние — Шуни, Курла, Ахар, Иниша, Вираты. "Официально общее население более пятисот человек. Но на деле живут 230. В основном люди среднего возраста. Ну и молодежь есть. Пенсионеров же по пальцам пересчитать". Все — лакцы, представители коренного народа Северного Кавказа.

Не каждый больной в состоянии добраться до ФАПа, поэтому важная миссия фельдшеров — обходы: минимум два села в день. "Кому-то нужно по назначению врача поставить капельницу, кому-то сделать укол. Пока двое "в поле", один на месте: кто с вывихом придет, кто с давлением". До четырех-пяти вечера медики сменяют друг друга, потом — по домам, и работа уже по вызовам: "На связи днем и ночью. В том числе в выходные".

Служебной машины нет. Раньше Гасанова ходила пешком из одного аула в другой. "Самое страшное — ночные звонки. Особенно зимой. Одна я не рисковала, будила мужа. Он, бедный, никогда не отказывал, провожал меня. Подождет, пока помощь окажу, и возвращаемся".

Все селения расположены в гористой местности на высоте больше 1400 метров над уровнем моря. Асфальтированную дорогу проложили только от Хуны до райцентра Кумуха. А между другими аулами она полуразбитая. Можно попасть и под камнепад. "Сейчас, конечно, лучше, чем раньше: чуть что — пути расчищают, следят, чтобы людей не отрезало от цивилизации".

Обязательный атрибут обходов и срочных случаев — "сумка фельдшера". В ней медикаменты, перевязочные материалы, средства защиты — все, необходимое для первой помощи. "Если что-то серьезное, вызываем скорую из райцентра. Обычно приезжает оперативно. Но бывает, что помощь нужна "здесь и сейчас". Звонит мне как-то в два ночи жительница Шуни: начались схватки. Она примерно в двух километрах, а личного автомобиля у меня еще не было. Я набрала поселковому главе, он приехал, и мы вместе поспешили к той женщине. Она уже на улице стояла, ждала. Одновременно набрали номер скорой. Встретились с их бригадой как раз, когда у роженицы воды отошли. Остановили машины посреди дороги, перенесли ее в карету, там и родила. Завернули малыша в мой шарф — больше не во что было — и отправили в больницу с матерью".

Врезался в память день, когда у одного из местных после укуса пчелы возникла аллергическая реакция. "Он задыхался. Родные обратились ко мне и в скорую тоже позвонили. Я бежала со всех ног. Пока добралась, человек уже лежал никакой! Пережил клиническую смерть… Оказала первую помощь, тут и бригада подъехала. Слава Аллаху, спасли!"

Подобных случаев не счесть. Однажды Гасанова поняла: пора копить на машину, "так дело не пойдет". С 2008-го она выезжает на обходы на собственной "Ниве". Правда, отечественный внедорожник не всегда справляется с размытым после дождя покрытием. Зимой другая напасть — снегопады. "Поэтому, бывает, полпути на авто, а остальное — пешком. Прямо как в старые добрые времена".

Гасанова по возможности подвозит коллег на обходы. "Удобно, конечно, на автомобиле. Если что-то срочное, бросаем все и едем спасать. К примеру, за фельдшером Зухрой Ашаевой закреплено селение Вираты, самое дальнее от Хуны. Находится на возвышенности, туда очень трудно добраться. Обычно она просит мужа, а когда он не может — моя очередь. В села, которые ближе к ФАПу, девочки по-прежнему пешком ходят".

Эпидемия

Пандемия COVID-19 не обошла стороной и труднодоступные аулы Лакского района. Аида Гаджиевна пережила немало стрессовых ситуаций. Период пика коронавируса "стал самым кошмарным". "Мы буквально жили на работе. Ежедневно обходили все восемь сел. Некоторые даже дважды в день! Люди страшно паниковали, начитаются всякого в интернете… Психологически к такому никто не был готов. С каждым разговаривали как минимум полчаса, успокаивали".

Фельдшеры организовали группы в мессенджерах, информировали, как себя вести, если вдруг появились симптомы, что делать и куда обращаться. И без лекарств никого не оставили. "У нас началось в конце апреля. Главврач со своей стороны сделал все возможное — те из местных, кто переболел ковидом, лекарства получили бесплатно".

© Фото : из личного архива Аида заполняет журнал © Фото : из личного архива Аида заполняет журнал

Аида и сама перенесла коронавирус: ее госпитализировали в мае на десять дней с 25-процентным поражением легких. "И еще две недели провела дома на карантине. А затем снова в бой!" Слабость она чувствует до сих пор. Но тяжелые времена позади — медработники постепенно возвращаются к прежнему режиму.

"Ни души"

Аиду Гасанову все жители знают в лицо, как и она их. Каждый считает своим долгом отблагодарить, как принято на Кавказе, "от всей души". Прощается она с излечившимися пациентами одной и той же фразой: "Спасибо, мне ничего не нужно! Это моя работа!"

"А вот за что сердце болит — людей в селах все меньше. В Хуне, например, раньше была школа-интернат, там учились порядка шестидесяти детей. Семь лет назад закрыли. Теперь обычная общеобразовательная школа, всего 24 воспитанника ", — вздыхает Гасанова.

Постоянно в Хуне живут чуть больше тридцати человек. Поздней весной и летом народу прибывает: приезжают в родные края с детьми навестить близких. В Турци зимой Аида с матерью и супругом остаются совсем одни. "Конечно, грустно: выходишь на улицу, а там ни души. Но я не хочу уезжать. Здесь мой дом, хозяйство, работа. Для жизни — все условия, жаловаться не на что. Дети в общем-то рядом: до Махачкалы два часа езды".