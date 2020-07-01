Стало известно, чей голос звал Эльзу в "Холодном сердце 2"

"Мы все пришли к окончательному решению, чтобы наконец-то ответить на этот вопрос. Таинственный голос принадлежит маме Эльзы и Анны (королева Идуна. – Прим.ред.) ", – прокомментировала Дженнифер Ли.

По информации ScreenRant, ранее пользователи много спорили по этому поводу, пытаясь понять, кто может петь короткую мелодию "Ah ah ah ah". Некоторые предполагали, что таинственный голос принадлежит Эльзе или лесному духу. У создателей картины тоже сначала не было единого мнения.