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Стало известно, чей голос звал Эльзу в "Холодном сердце 2"
Сценарист "Холодного сердца 2" Дженнифер Ли рассказала, чей голос зовет Эльзу и заставляет ее отправиться вместе с сестрой Анной и друзьями в Зачарованный лес,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:59
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company

Стало известно, чей голос звал Эльзу в "Холодном сердце 2"

06:59 01.07.2020
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© WDSSPRКадр из фильма "Холодное сердце 2"
Кадр из фильма Холодное сердце 2
© WDSSPR
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Сценарист "Холодного сердца 2" Дженнифер Ли рассказала, чей голос зовет Эльзу и заставляет ее отправиться вместе с сестрой Анной и друзьями в Зачарованный лес, сообщает ScreenRant.
Истории создания мультфильма посвящен документальный фильм "Into the unknown: Making of frozen 2", размещенный на платформе Disney+.

"Мы все пришли к окончательному решению, чтобы наконец-то ответить на этот вопрос. Таинственный голос принадлежит маме Эльзы и Анны (королева Идуна. – Прим.ред.) ", – прокомментировала Дженнифер Ли.

По информации ScreenRant, ранее пользователи много спорили по этому поводу, пытаясь понять, кто может петь короткую мелодию "Ah ah ah ah". Некоторые предполагали, что таинственный голос принадлежит Эльзе или лесному духу. У создателей картины тоже сначала не было единого мнения.
Звонкий вокал звучит в нескольких песнях мультфильма: начальной "Into the unknown" (из-за чего пробуждаются духи Зачарованного леса) и финальной "Show yourself". В ней зрители наконец-то узнают о происхождении магических способностей Эльзы.
Премьера сиквела "Холодного сердца" состоялась в ноябре прошлого года. В январе было объявлено, что этот мультфильм стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, его сборы превысили 1,325 миллиарда долларов,
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2 студии Уолта Диснея
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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