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Культура
2020-01-07T16:40+0300
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Назван самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
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РИА Новости

Назван самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

06:44 07.01.2020 (обновлено: 16:40 07.01.2020)
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© WDSSPRКадр из фильма "Холодное сердце 2"
Кадр из фильма Холодное сердце 2
© WDSSPR
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, его сборы превысили 1,325 миллиарда долларов, сообщает портал Boxofficemojo.
Ранее лидерами считались полнометражные анимационные фильмы "Суперсемейка 2", заработавший 1,243 миллиарда долларов, и "Холодное сердце" (1,281 миллиарда долларов).
"Холодное сердце 2" стал шестым кинопроектом студии, заработавшим в 2019 году более миллиарда долларов. Большую часть этой суммы картине обеспечил международный прокат.
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