Назван самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, его сборы превысили 1,325 миллиарда долларов, сообщает портал Boxofficemojo.
Ранее лидерами считались полнометражные анимационные фильмы "Суперсемейка 2", заработавший 1,243 миллиарда долларов, и "Холодное сердце" (1,281 миллиарда долларов).
"Холодное сердце 2" стал шестым кинопроектом студии, заработавшим в 2019 году более миллиарда долларов. Большую часть этой суммы картине обеспечил международный прокат.
3 января, 23:12КультураДисней побил рекорды по кассовым сборам в 2019 году