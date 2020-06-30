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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200630/1573712985.html
Щипков: депутат предложил прямое вмешательство государства в жизнь Церкви
Государственное законодательство не может иметь приоритет над каноническим правом, при этом своя внутренняя система контроля в Русской православной церкви... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:55
религия и мировоззрение
евгений марченко
врнс
новости - религия и мировоззрение
александр щипков
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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евгений марченко, врнс, новости - религия и мировоззрение, александр щипков

Щипков: депутат предложил прямое вмешательство государства в жизнь Церкви

23:55 30.06.2020
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© Фото : из личного архиваПервый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Государственное законодательство не может иметь приоритет над каноническим правом, при этом своя внутренняя система контроля в Русской православной церкви существует, заявил во вторник РИА Новости заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), советник председателя Госдумы Александр Щипков.
Ранее депутат ГД Евгений Марченко предложил проверять будущих священников на судимость и психические отклонения и создать в Церкви некий аналог подразделения собственной безопасности МВД. Свое обращение в Московскую патриархию он направил в связи с деятельностью запрещенного в священнослужении схиигумена Сергия (Романова), который отказался подчиняться церковной власти.
"Если гипотетически предположить, что подобные законы будут введены на государственном уровне, то тем самым будет создан прецедент, при котором государственное законодательство получит приоритет над каноническими нормами и процедурами, установленными Вселенскими соборами", - сказал Щипков, являющийся также замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
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По его словам, депутат Марченко предлагает создать правовую модель, при которой светское законодательство будет иметь приоритет над церковным.
"Церковь имеет свои механизмы решения подобных вопросов, связанных с судебными или медицинскими факторами, с особенностями нравственного или душевного состояния человека. В вопросах устроения церковной жизни каноническое право всегда имеет приоритет", - отметил собеседник агентства.
Говоря о предложении Марченко создать в Церкви некое подразделение собственное безопасности, Щипков обратил внимание на то, что депутат фактически предлагает создать в Церкви систему профессиональной слежки и надзора.
"И не просто создать, а закрепить деятельность этого силового органа в светском законодательстве. То есть, депутат предлагает прямое вмешательство государства во внутреннюю жизнь Церкви, предлагает поставить Церковь под жесткий силовой контроль светской власти. Этот орган будет принимать решения, кто может стать священником, а кто не может", - сказал Щипков.
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В этом случае, подчеркнул он, будет создана "новая гибридная форма гонений на Церковь". Предложения Марченко эксперт охарактеризовал как "некорректные по своей сути", выразив надежду, что, "разобравшись, он откажется от них".
Комментируя ситуацию со схиигуменом Сергием (Романовым), Щипков заметил, что подобные вопросы решает внутренний церковный орган - епархиальный суд. По его словам, проблема священнослужителя Сергия (Романова) заключается в том, что он "свои политические взгляды попытался конвертировать в религиозную риторику".
"Попытки превратить политическую риторику в религиозную проповедь и наоборот периодически встречаются, ничего нового тут нет. Но церковный опыт показывает, что подчинение богословия решению политических задач всегда приводит к ересям и отклонениям от православного учения", - заключил Щипков.
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Ранее схиигумен Сергий проклял всех закрывающих храмы во время пандемии коронавируса и призвал людей выходить на улицы с протестами. Екатеринбургская епархия запретила его в священнослужении, однако мятежный священнослужитель отказался подчиниться этому решению и продолжил свою публичную деятельность и совершение богослужений в Среднеуральском женском монастыре вместе со своими сторонниками. Окончательное решение в отношении схиигумена должен принять епархиальный церковный суд.
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Религия и мировоззрениеЕвгений МарченкоВРНСНовости - Религия и мировоззрениеАлександр Щипков
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