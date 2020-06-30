Прокуратура завершила расследование пожара в одесском колледже

Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Архивное фото

Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Одесской области завершила досудебное расследование пожара в колледже, в результате которого скончались 16 человек, материалы дела переданы в суд, сообщила пресс-служба ведомства.

В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело. Правительственная комиссия сделала выводы, что пожар произошел из-за неисправной электропроводки.

"Прокуроры областной прокуратуры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении по улице Троицкой в Одессе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.