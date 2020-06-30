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Прокуратура завершила расследование пожара в одесском колледже
Прокуратура Одесской области завершила досудебное расследование пожара в колледже, в результате которого скончались 16 человек, материалы дела переданы в суд,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:54
пожар в одесском колледже
ситуация на украине
одесская область
одесса
в мире
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пожар в одесском колледже, ситуация на украине, одесская область, одесса, в мире

Прокуратура завершила расследование пожара в одесском колледже

23:54 30.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Архивное фото
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура Одесской области завершила досудебное расследование пожара в колледже, в результате которого скончались 16 человек, материалы дела переданы в суд, сообщила пресс-служба ведомства.
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело. Правительственная комиссия сделала выводы, что пожар произошел из-за неисправной электропроводки.
"Прокуроры областной прокуратуры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении по улице Троицкой в Одессе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в ходе расследования были допрошены 286 человек, проведено опознание погибших, неотложный осмотр места происшествия и помещений здания. Также была назначена и проведена 61 судебная экспертиза.
Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
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Пожар в одесском колледжеСитуация на УкраинеОдесская областьОдессаВ мире
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