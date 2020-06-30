https://ria.ru/20200630/1573712960.html
Прокуратура завершила расследование пожара в одесском колледже
Прокуратура Одесской области завершила досудебное расследование пожара в колледже, в результате которого скончались 16 человек, материалы дела переданы в суд,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:54
2020-06-30T23:54
пожар в одесском колледже
ситуация на украине
одесская область
одесса
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в одесском колледже, ситуация на украине, одесская область, одесса, в мире
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости.
Прокуратура Одесской области
завершила досудебное расследование пожара в колледже, в результате которого скончались 16 человек, материалы дела переданы в суд, сообщила пресс-служба ведомства.
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело. Правительственная комиссия сделала выводы, что пожар произошел из-за неисправной электропроводки.
"Прокуроры областной прокуратуры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении по улице Троицкой в Одессе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в ходе расследования были допрошены 286 человек, проведено опознание погибших, неотложный осмотр места происшествия и помещений здания. Также была назначена и проведена 61 судебная экспертиза.