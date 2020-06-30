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В Амурской области проводят проверку после гибели пяти человек при пожаре
Следователи проводят проверку после гибели пяти человек в результате пожара в Амурской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:31
амурская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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амурская область, происшествия

В Амурской области проводят проверку после гибели пяти человек при пожаре

22:31 30.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ
Автомобиль Следственного Комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели пяти человек в результате пожара в Амурской области, сообщает СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли, еще один пострадал при пожаре в двухквартирном жилом доме в городе Зея Амурской области, личности погибших устанавливаются.
"По факту гибели людей следственным отделом по городу Зея СУСК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Следователи предварительно установили, что погибшие вели асоциальный образ жизни, а также употребляли спиртные напитки.
На место пожара направлены следователи-криминалисты для выяснения причин произошедшего, отмечается в сообщении.
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