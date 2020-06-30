Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Высокая явка на электронном дистанционном голосовании по поправкам в конституцию объясняется тем, что на него регистрировались те, кто осознанно принял решение голосовать, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее в канале Центризбиркома в Telegram сообщили, что явка на электронном дистанционном голосовании, которое завершилось 30 июня, составила 92%.
"Это самая мотивированная, активная часть гражданского общества. Они осознанно регистрируются, потому что осознанно приняли решение голосовать, поэтому такая высокая явка", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Памфилова добавила, что ЦИК будет продолжать работу по внедрению электронного дистанционного голосования, поскольку ощутил большую потребность в нем.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.