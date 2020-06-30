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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование
Высокая явка на электронном дистанционном голосовании по поправкам в конституцию объясняется тем, что на него регистрировались те, кто осознанно принял решение... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:33
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
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353
60
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование

21:33 30.06.2020
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© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Высокая явка на электронном дистанционном голосовании по поправкам в конституцию объясняется тем, что на него регистрировались те, кто осознанно принял решение голосовать, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее в канале Центризбиркома в Telegram сообщили, что явка на электронном дистанционном голосовании, которое завершилось 30 июня, составила 92%.
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"Это самая мотивированная, активная часть гражданского общества. Они осознанно регистрируются, потому что осознанно приняли решение голосовать, поэтому такая высокая явка", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Памфилова добавила, что ЦИК будет продолжать работу по внедрению электронного дистанционного голосования, поскольку ощутил большую потребность в нем.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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