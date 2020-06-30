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Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трем разным сценариям в условиях коронавируса, заявил изданию URA.RU врач-иммунолог Михаил Костинов. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:02
михаил костинов
россия
сергей кравцов
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил костинов , россия, сергей кравцов, образование - общество, общество

Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября

21:21 30.06.2020 (обновлено: 23:02 30.06.2020)
20364
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСанитарная обработка класса в школе
Санитарная обработка класса в школе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трем разным сценариям в условиях коронавируса, заявил изданию URA.RU врач-иммунолог Михаил Костинов.
По его мнению, в первом случае пожилых людей с хроническими заболеваниями оградят от работы в классах. Во втором — назначат профилактический курс. В случае же заражения кого-то из преподавателей или учащихся школу могут закрыть на карантин.
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"Люди с хроническими заболеваниями, наверняка, не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно", — приводит издание слова Костинова.
Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил о начале учебного года в соответствии с традиционным графиком — 1 сентября. Также министр подчеркнул, что в школах усилят меры эпидемиологической защиты с учетом ситуации с COVID-19. Соответствующая работа уже ведется в российских регионах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1013710378
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Михаил КостиновРоссияСергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
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