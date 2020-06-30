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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573708379.html
В ОП отметили агитацию КПРФ против поправок в Конституцию
Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев обратил внимание на активное распространение... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:51
голосование по поправкам в конституцию
общественная палата рф
кпрф
юрий афонин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
общественная палата рф, кпрф, юрий афонин, политика

В ОП отметили агитацию КПРФ против поправок в Конституцию

20:51 30.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев обратил внимание на активное распространение Коммунистической партией РФ листовок с призывами голосовать против поправок в Конституцию РФ, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, в свою очередь, отметил, что позиция по отношению к поправкам выражается законно.
"Коммунистическая партия распространяет, открыто распространяет газеты, листовки, и массово распространяет, с призывом голосовать против поправок в Конституцию", - рассказал Григорьев в ходе пресс-брифинга.
Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
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Зампред ЦК КПРФ отметил, что ничего противозаконного в этом нет.
"Все попытки обвинить КПРФ в распространении незаконных материалов не соответствуют действительности. Мы свою позицию заявили по отношению к поправкам, - против бойкота, участвуем в голосовании, но выступаем "против" и агитируем за свои предложения. Все остальное, что сейчас вбрасывается, - никакого отношения к ЦК партии не имеет, это все провокации и инсинуации", - сообщил Афонин РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать заявление члена ОП РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
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Голосование по поправкам в КонституциюОбщественная палата РФКПРФЮрий АфонинПолитика
Популярные комментарии
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30 июня, 21:10
Vladimir Chawla
730002
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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