В ОП отметили агитацию КПРФ против поправок в Конституцию

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев обратил внимание на активное распространение Коммунистической партией РФ листовок с призывами голосовать против поправок в Конституцию РФ, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, в свою очередь, отметил, что позиция по отношению к поправкам выражается законно.
"Коммунистическая партия распространяет, открыто распространяет газеты, листовки, и массово распространяет, с призывом голосовать против поправок в Конституцию", - рассказал Григорьев в ходе пресс-брифинга.
Зампред ЦК КПРФ отметил, что ничего противозаконного в этом нет.
"Все попытки обвинить КПРФ в распространении незаконных материалов не соответствуют действительности. Мы свою позицию заявили по отношению к поправкам, - против бойкота, участвуем в голосовании, но выступаем "против" и агитируем за свои предложения. Все остальное, что сейчас вбрасывается, - никакого отношения к ЦК партии не имеет, это все провокации и инсинуации", - сообщил Афонин РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать заявление члена ОП РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.