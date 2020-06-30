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Эмират Рас-эль-Хайма первым в мире получил сертификат безопасности
Рас-эль-Хайма (ОАЭ) стал первым туристическим направлением в мире, получившим сертификат безопасности французской инспекционно-сертификационной компании и... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:53
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, отели, рас-эль-хайма (эмират), новости - туризм, оаэ

Эмират Рас-эль-Хайма первым в мире получил сертификат безопасности

20:53 30.06.2020
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© Фото : Департамент по развитию туризма эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)На пляже эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)
На пляже эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)
© Фото : Департамент по развитию туризма эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Рас-эль-Хайма (ОАЭ) стал первым туристическим направлением в мире, получившим сертификат безопасности французской инспекционно-сертификационной компании и Всемирного Совета по туризму и путешествиям (WTTC), сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма эмирата.
Для получения сертификатов была разработана и реализована программа по введению строгих мер в сфере здравоохранения, санитарной и гигиенической безопасности во всех отелях Рас-эль-Хайма. Цель всех нововведений — минимизация возможных рисков для сотрудников и гостей.
Эмират обеспечивает соответствие всех средств размещения повышенным стандартам безопасности и гигиеническим протоколам, а также проводит дополнительное обучение работников отрасли.
"По мере восстановления туристического потока основная задача нашего ведомства заключается в принятии необходимых мер для обеспечения защиты здоровья и спокойствия наших гостей", — отметил Раки Филлипс, генеральный директор департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма.
Россия, Санкт-Петербург
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