В Пензенской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта по 30 июня режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. C 19 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений, разрешив работу объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.