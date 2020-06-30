В Пензенской области продлили ограничения из-за коронавируса

САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Пензенской области продлили до 12 июля, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 12 июля. В постановление губернатора внесены изменения, предусматривающие торговлю непродовольственными товарами в торговых центрах с учетом рекомендаций Роспотребнадзора на втором этапе", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Как говорится в опубликованном во вторник постановлении за подписью губернатора Ивана Белозерцева, с учетом требований Роспотребнадзора разрешена работа предприятий торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых центрах, при условии, что площадь торгового зала не превышает 800 квадратных метров.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта по 30 июня режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. C 19 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений, разрешив работу объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Всего в области лабораторно подтверждено 4970 случаев коронавируса. Скончался 41 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 4661.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.