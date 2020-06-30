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В Пензенской области продлили ограничения из-за коронавируса
Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Пензенской области продлили до 12 июля, сообщила пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пензенская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пензенская область, общество

В Пензенской области продлили ограничения из-за коронавируса

20:35 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Пензенской области продлили до 12 июля, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 12 июля. В постановление губернатора внесены изменения, предусматривающие торговлю непродовольственными товарами в торговых центрах с учетом рекомендаций Роспотребнадзора на втором этапе", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
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Как говорится в опубликованном во вторник постановлении за подписью губернатора Ивана Белозерцева, с учетом требований Роспотребнадзора разрешена работа предприятий торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых центрах, при условии, что площадь торгового зала не превышает 800 квадратных метров.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта по 30 июня режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. C 19 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений, разрешив работу объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Всего в области лабораторно подтверждено 4970 случаев коронавируса. Скончался 41 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 4661.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пензенская областьОбщество
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