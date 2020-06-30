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В Амурской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме
Трое мужчин и две женщины погибли при пожаре в жилом доме в городе Зея Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
зея (город)
происшествия
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амурская область
зея (город)
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, зея (город), происшествия

В Амурской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме

20:28 30.06.2020 (обновлено: 20:48 30.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Трое мужчин и две женщины погибли при пожаре в жилом доме в городе Зея Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Еще один человек пострадал.
Возгорание произошло на площади 100 квадратных метров в двухквартирном доме по улице Белоусова.
По словам собеседника агентства, с огнем сейчас борются 31 человек и 12 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьЗея (город)Происшествия
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