В Амурской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Трое мужчин и две женщины погибли при пожаре в жилом доме в городе Трое мужчин и две женщины погибли при пожаре в жилом доме в городе Зея Амурской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Еще один человек пострадал.

Возгорание произошло на площади 100 квадратных метров в двухквартирном доме по улице Белоусова.