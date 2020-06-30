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В Ташкенте пресекли деятельность 11 участников террористической группы
Узбекистанские правоохранители во вторник задержали в Ташкенте 11 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь- Джихад"*,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:18
ташкент
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РИА Новости
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353
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ташкент, узбекистан, в мире

В Ташкенте пресекли деятельность 11 участников террористической группы

20:18 30.06.2020
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© AP Photo / Anvar IlyasovСотрудники спецназа Узбекистана
Сотрудники спецназа Узбекистана
© AP Photo / Anvar Ilyasov
Сотрудники спецназа Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 30 июн - РИА Новости. Узбекистанские правоохранители во вторник задержали в Ташкенте 11 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь- Джихад"*, сообщила пресс-служба МВД страны.
"В ходе совместных оперативных действий сотрудниками МВД, СГБ (Службы госбезопасности - ред.) Республики Узбекистан, ГУВД, СГБ Ташкента 30 июня разоблачена незаконная деятельность группы приверженцев международной террористической организации "Тавхид ва жиход катибаси" (название на узбекском языке), подпольно действовавшей на территории Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
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Как отмечают правоохранители, в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом при МВД республики, были задержаны 11 человек, проживающих в столице Узбекистана. По данным министерства, задержанные попали под влияние боевиков, действующих сегодня в рядах указанной террористической организации в Сирии, и планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористов.
В местах проживания задержанных найдены вещественные доказательства, относящиеся к преступлению, добавили в пресс-службе.
Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь- Джихад"* в различных регионах страны. В частности, по данным МВД, 24 июня в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 25 человек по подозрению в участии в этой террористической организации.
В августе 2019 года "Катиба Таухид валь-Джихад"*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, пополнила размещенный на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.
*Запрещенная в России террористическая организация
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