В Ташкенте пресекли деятельность 11 участников террористической группы

"В ходе совместных оперативных действий сотрудниками МВД, СГБ (Службы госбезопасности - ред.) Республики Узбекистан, ГУВД, СГБ Ташкента 30 июня разоблачена незаконная деятельность группы приверженцев международной террористической организации "Тавхид ва жиход катибаси" (название на узбекском языке), подпольно действовавшей на территории Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.

Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь- Джихад"* в различных регионах страны. В частности, по данным МВД, 24 июня в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 25 человек по подозрению в участии в этой террористической организации.