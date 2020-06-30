Похудевший без спорта на 150 килограммов мужчина раскрыл секрет успеха

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американец Зак Мур из Флориды рассказал порталу Американец Зак Мур из Флориды рассказал порталу Yahoo News, как похудел на 150 килограммов без занятий спортом.

В декабре 2013 года Мур попал в больницу из-за пищевого отравления. До этого он питался преимущественно фастфудом: за завтраком съедал три-четыре макмаффина с яйцом, во время ланча — целую пиццу, на обед — хот-доги, гамбургеры и картошку фри. За день он выпивал по три-четыре двухлитровых бутылки колы. Зак весил 227 килограммов.

Когда мужчина попал в больницу, его пищевые привычки изменились.

"У меня началась постоянная рвота и диарея. В больнице мне казалось, что я умру. Я даже записал прощальное послание моим жене и сыну. Я знал, что ожирение убивает, и мне не хотелось, чтобы сын приходил ко мне на могилу. Я просто хотел стать лучше как отец. Я ни поиграть с ним не мог, ни научить его чему-то. Это было ужасно", — приводит портал слова мужчины.

За неделю пребывания в больнице Мур сбросил 20 килограммов. После этого он продолжил худеть, исключив из своего рациона углеводы, свинину и говядину. В мае 2014 года его вес составил 177 килограммов.

После этого ему сделали желудочное шунтирование. Операция была сложной и длилась семь часов. Однако она помогла ему сбросить вес до 77 килограммов к августу 2015 года.