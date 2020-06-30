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Похудевший без спорта на 150 килограммов мужчина раскрыл секрет успеха
Американец Зак Мур из Флориды рассказал порталу Yahoo News, как похудел на 150 килограммов без занятий спортом. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сша, в мире

Похудевший без спорта на 150 килограммов мужчина раскрыл секрет успеха

20:07 30.06.2020 (обновлено: 22:44 30.06.2020)
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Картофель фри
Картофель фри
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американец Зак Мур из Флориды рассказал порталу Yahoo News, как похудел на 150 килограммов без занятий спортом.
В декабре 2013 года Мур попал в больницу из-за пищевого отравления. До этого он питался преимущественно фастфудом: за завтраком съедал три-четыре макмаффина с яйцом, во время ланча — целую пиццу, на обед — хот-доги, гамбургеры и картошку фри. За день он выпивал по три-четыре двухлитровых бутылки колы. Зак весил 227 килограммов.
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Когда мужчина попал в больницу, его пищевые привычки изменились.
"У меня началась постоянная рвота и диарея. В больнице мне казалось, что я умру. Я даже записал прощальное послание моим жене и сыну. Я знал, что ожирение убивает, и мне не хотелось, чтобы сын приходил ко мне на могилу. Я просто хотел стать лучше как отец. Я ни поиграть с ним не мог, ни научить его чему-то. Это было ужасно", — приводит портал слова мужчины.
За неделю пребывания в больнице Мур сбросил 20 килограммов. После этого он продолжил худеть, исключив из своего рациона углеводы, свинину и говядину. В мае 2014 года его вес составил 177 килограммов.
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После этого ему сделали желудочное шунтирование. Операция была сложной и длилась семь часов. Однако она помогла ему сбросить вес до 77 килограммов к августу 2015 года.
После этого Мур решил заняться фермерством и начал разводить кур, уток, индюков, лошадей и коз, а также выращивать овощи. При этом он продолжает избегать продуктов с содержанием сахара, сои, пшеницы и клейковины. Мур подчеркивает, что не ходил в спортзал, поскольку его просто нет рядом с домом. Единственное, что позволило ему похудеть, — это строгая диета, заключил мужчина.
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