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В Подмосковье расширят список услуг, которые можно будет получить очно
Жители Подмосковья смогут получить услуги министерства социального развития и министерства образования региона в структурных подразделения с 1 июля,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:40
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общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Подмосковье расширят список услуг, которые можно будет получить очно

19:40 30.06.2020
31
© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Жители Подмосковья смогут получить услуги министерства социального развития и министерства образования региона в структурных подразделения с 1 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
Как сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева, согласно данному постановлению, с 1 июля возобновляется оказание услуг Минсоцразвития региона и Минобразования региона в структурных подразделениях, если невозможно оказать их электронно или через МФЦ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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