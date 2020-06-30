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В Раде потребовали расследовать случаи мародерства в Донбассе
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил о фактах мародерства со стороны представителей полка "Азов"... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:57
ситуация на украине
илья кива
батальон "азов"
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на украине, илья кива, батальон "азов", луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, украина, в мире

В Раде потребовали расследовать случаи мародерства в Донбассе

18:57 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил о фактах мародерства со стороны представителей полка "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело) во время вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году и потребовал генерального прокурора расследовать преступление.
"В 2014 году во время проведения АТО ("антитеррористической операции", так называют в Киеве вооруженный конфликт в Донбассе – ред.) на востоке Украины имели место противоправные действия представителей полка "Азов", который дислоцировался в Мариуполе. Речь идет о системном уничтожении и разворовывании оросительной системы на территории Донецкой области представителями этого полка", - говорится в депутатском запросе Кивы на имя Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, текст которого во вторник опубликован на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Борис Грызлов
25 июня, 20:07
Киев и Донбасс начали диалог по закону об особом статусе, сообщил Грызлов
По словам депутата, мародеры выкапывали чугунные трубы для дальнейшего сбыта на металлолом.
Также Кива отметил, что когда он был командиром одного из контролируемых Киевом батальонов, он "неоднократно пресекал преступную деятельность представителей полка "Азов", задерживал их и доставлял в местный отдел полиции, однако им удавалось избежать ответственности". Кива требует считать депутатское обращение сообщением о совершении уголовного преступления и начать расследование.
"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже Киев заявил, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.
Дмитрий Песков
20 июня, 17:09
Песков назвал ситуацию с урегулированием в Донбассе потенциально опасной
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
22 июня, 16:46
В ДНР надеются, что пропуск через КПП в Донбассе начнется без провокаций
16131000
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Ситуация на УкраинеИлья КиваБатальон "Азов"Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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