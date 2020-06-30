Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор Александр Беглов

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.

Также с 6 июля смогут работать магазины, имеющие отдельный вход с улицы для посетителей, с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

Отмечается, что допуск посетителей в государственные музеи и выставочные залы разрешается при соблюдении стандартов безопасности. Обязательным остается использование масок и перчаток, соблюдение дистанции, в экскурсионных группах должно быть не более пяти посетителей, использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя.

Допуск посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры возможен при предварительной записи. Работники должны использовать средства индивидуальной защиты. В помещениях фитнес-центров должно быть не более одного человека на 4 квадратных метра площади зала для занятия спортом.